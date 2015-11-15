Gaziantep'teki IŞİD baskınında canlı bomba kendini patlattı, 1'i ağır 4 polis yaralandı

Gaziantep’te, polis ekiplerinin takip ettiği IŞİD’e ait bir hücre evine düzenlenen operasyonda canlı bomba kendisini patlattı. IŞİD militanının kendini infilak ettirdiği patlamada içeride bulunan özel harekatçılar ile balkonun çökmesi ile apartman önünde bekleyen 4 polis yaralandı. Olay öncesinde evden ayrılan bir IŞİD militanı yakalanırken, hücre evi çevresindeki boş apartmanlarda da uzun süre arama yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, Ankara’da meydana gelen patlama ile ilgisi olduğu belirlenen bir IŞİD militanını takibe aldı. Bir süredir polislerin takibinde olan IŞİD militanının bugün hücre evi olarak kullanılan bir eve girdiği tespit edildi. Bu saptamanın ardından polisler, hücre evine operasyon kararı aldı ve bölgeye özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Beylerbeyi Mahallesi’ne zırhlı araçlarla gelen polis, henüz birçok apartmanın inşaat halinde olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından 10 katlı binanın 5’inci katındaki hücre evine özel harekatçıların da bulunduğu polisler baskın düzenledi. Operasyonu fark eden IŞİD militanı iddiaya göre odadaki patlayıcıları infilak ettirdi. Patlamanın şiddetiyle odaya giren bazı özel harekatçılar ile patlamanın etkisiyle çöken balkondan kopan parçaların düşmesiyle bina önünde önlem alan polisler yaralandı.

Operasyon öncesi evden ayrılan bir IŞİD'li yakalandı

Patlamada ve balkondan düşen parçalarla yaralanan 4 polis, olay yerine çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavisine başlanan yaralı polislerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bu arada polisin operasyonu öncesi evden çıkan bir IŞİD militanı ise İpekyolu Bulvarı üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç ile polis ekibi sevk edildi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da olay yerine gelerek yaşananlara ilişkin polislerden bilgi aldı. Bir süre bölgede inceleme yapan Vali Yerlikaya daha sonra yaralı polisleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Özel harekat polisleri, hücre evinin çevresindeki bazı apartmanlarda da arama yaptı. Hücre evinden çıktığı veya buradaki IŞİD üyeleri ile bağlantıları olduğu ve operasyon sırasında kaçtığı öne sürülen 2 kişiden bahsedilmesi üzerine polisler, bölgede inşaatı biten, ancak kimsenin oturmadığı apartmanlara girip tüm daireleri tek tek aradı. Polisin 2 saati aşkın süren aramasında kimseye ulaşılamadı.