Ankara Kahveciler Odası Başkanı: Bu beşinci intiharımız, olağanüstü bunalımdayız

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, İzmir’de intihar eden kahvehane işletmecisi Nuri Çengeloğlu'nun yaşadıklarına tepki gösterdi. İsa Güven, “Bir yıldır evimize ekmek parası götüremiyoruz. Biz ‘Bunalımdayız’ dedikçe, ne hikmetse bizim kahvehanelerimizi açmıyorsunuz. Bu vaka sadece kahvecilerden bulaşmıyor. Bu beşinci intiharımız” dedi.

İzmir’de "Dayanacak gücüm kalmadı" notu bırakarak intihar eden kahvehane işletmecisi Nuri Çengeloğlu'nu hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

Başkan Güven şunları söyledi:

“Dün olağanüstü bir sonuçla karşı karşıya geldik. Bir yıldır açılmayan kahveci esnafımız işleri nedeniyle olağanüstü bunaldı. İzmir'de 30 yıldır kahvecilik yapan Nuri Çengeloğlu intihar ederek hayatına son verdi. Tüm teşkilatımızın başı sağolsun. Olağanüstü bunalımdayız. Buradan tüm siyasi parti genel başkanlarına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, bir yıldır evimize ekmek parası götüremiyoruz. Biz ‘Bunalımdayız’ dedikçe, ne hikmetse bizim kahvehanelerimizi açmıyorsunuz. Bu vaka sadece kahvecilerden bulaşmıyor. Bu beşinci intiharımız. Bizim kahvehanelerimizi açın evimize ekmek parası götürelim. Kahvehanelerimiz açık ama tavla, okey oyunları oynanmadığı müddetçe müşteri gelmiyor. Yazıktır, günahtır. Bıçak kemiğe dayandı.” (ANKA)