Ankara-Kahramankazan yolu 5 yıldır tamamlanamadı

Ankara-Kahramankazan yolunun yapımına 2017 yılında başlandı. Bitiş için önce 2019, sonra 2020, ardından da 2021 tarihi verildi. Fakat yol hâlâ tamamlanıp, hizmete açılamadı.

Ankara-Kahramankazan yolundaki genişletme çalışması aradan yaklaşık 4.5 yıl geçmesine karşın hâlâ tamamlanamadı. Proje uzunluğu 28.5 kilometre olan yolun temel atma töreni 18 Ağustos 2017’de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın da katılımıyla yapıldı. 28.5 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, iki şerit olan bölünmüş yol, üç gidiş üç geliş olmak üzere altı şeride çıkarılacaktı. Yol üzerinde 10 köprülü, iki hemzemin kavşak inşa edilecekti.

İlk hedef 2019'du

Cumhuriyet'in haberine göre, o dönemde Yıldırım’ın “projenin 15 Temmuz 2019’a kadar tamamlanması” talimatını verdiği duyurulmuştu. Sonrasında bitiş tarihi olarak 2020 dile getirilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Ulaşımda ve İletişimde 2003/2019- 06 ANKARA” raporunda, projenin bitiş tarihi 2021 olarak yer aldı. Proje bedelinin 508.2 milyon TL olduğu belirtildi. Raporda, “2019 yılında bir kilometre bitümlü sıcak karışım onarım tamamlanmış, iki adet köprülü kavşağın beton işlerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir” denildi. 2020’de 3.1 kilometrelik bölünmüş yol ile iki farklı seviyeli kavşak ve beş kilometrelik servis yolu yapıldı. Projede yüzde 10 gerçekleşme sağlandı.

Bakan inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şubat 2021’de yolda yaptığı incelemede, 2021’de 14 kilometre daha tamamlayarak 17 kilometreye ulaşacaklarını, kavşakları bitireceklerini bildirdi. Eylül 2021’de yolun tamamlanan üç kavşağı ile 4.1 km 2x3 şeritli kesimi hizmete açıldı. 2022’ye gelinmiş olmasına karşın 2017’de temeli atılan yol hâlâ tamamlanamadı. Bakan Karaismailoğlu, önceki gün yol şantiyesindeki işçilerle sahur yaptı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yolda geçen yıl önemli işler yaptıklarını, bu yıl da daha fazla çalışacaklarını belirten Karaismailoğlu, “Ankara-Kahramankazan yolumuzu da bölünmüş yol olarak Ankaralıların, Kahramankazanlıların, Kızılcahamamlıların hizmetine sunacağız” dedi.