Ankara Kadın Platformu üyesi Gençtanır: Hijyenik ped ürünlerinde KDV'nin düşürülmesi yeterli değil, temel insani ihtiyaçlarımız ücretsiz olmalı

Kadınlar, TÜİK verilerine göre bir yılda yüzde 92 oranında zamlanan hijyenik ped ve tamponlarda KDV’nin yüzde 18’den 8’e düşürülmesini yeterli bulmadı. Ankara Kadın Platformu üyesi Aysun Gençtanır, "Bize bir lütuf gibi sunulmuş olan KDV indirimlerinin aslında fiyatlara yansımayacağını, çünkü hayatımızın artık bir lüks haline geldiğini biliyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz hijyenik ped başta olmak üzere temel insani ihtiyaçlarımız ücretsiz olsun ve yapılan zamlar geri alınsın" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada “Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık” açıklamasını yaptı. KDV oranı düşürülen ürünler arasında hijyenik ped ve tampon da yer aldı. Hijyenik pedlerin fiyatlarındaki artışa dikkat çeken kadın örgütleri, basın açıklaması ve eylemlerle uzun süredir ücretsiz ped talebinde bulunuyordu.TÜİK verilerine göre, hijyenik pedler bir yılda yüzde 92 zamlandı. TÜİK’in madde sepetinde yer alan “hijyenik kadın bağı”nın Şubat 2021’deki birim fiyatı 0,6703 TL. TÜİK’in Şubat 2022 verilerine göre ise şu an hijyenik pedlerin birim fiyatı 1,2913 TL. Ancak market raflarında birim fiyatı 4 TL’nin üzerine kadar çıkıyor.

"Vergi indirimi yeterli değil, ücretsiz olmalı”

KDV indirimini ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Ankara Kadın Platformu üyesi Aysun Gençtanır, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu kapsamın genişletilmesi gerektiğini, aynı zamanda bizlere bir lüks gibi sunulan temel ihtiyaç maddelerindeki vergi indirimin yeterli olmadığını, bu ürünlerin ücretsiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Temel talebimiz hijyenik ped ürünlerinin, hijyenik ürünlerin, temel ihtiyaç maddelerinin ücretsiz olması.

Bize bir lütuf gibi sunulmuş olan KDV indirimlerinin aslında fiyatlara yansımayacağını, çünkü hayatımızın artık bir lüks haline geldiğini biliyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz hijyenik ped başta olmak üzere temel insani ihtiyaçlarımız ücretsiz olsun ve yapılan zamlar geri alınsın."

Bakan Yanık, “KDV düştüğünde bu ürünlere yansıtılmıyor” demişti

Aile ve Sosyal Politiklar Bakanı Derya Yanık, 11 Ocak’ta yaptığı açıklamada KDV indiriminin fiyatlara yansımadığını ifade etmişti. Yanık, hijyenik pedlere ilişkin şunları söylemişti:

"Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz."