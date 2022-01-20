Ankara JİTEM davasında sanıklara yurt dışı serbest: Akça hakkındaki yasak kararı kaldırıldı

Gökçer TAHİNCİOĞLU

Yargının, 1993-96 yılları arasında 19 kişiyi öldürmekle suçlanan, aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da olduğu sanıklara yönelik özgürlükçü tutumu sürüyor. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın sanıklarından eski özel harekat polisi, Susurluk çetesi davası hükümlüsü Ayhan Akça hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Türkiye’de binlerce kişi haklarında dava ve soruşturma bulunmamasına rağmen yıllarca pasaport alamazken ve pasaportlarına ancak yargı kararıyla kavuşabilirken, JİTEM davası sanıklarının tamamı için “yurt dışına çıkış yasağı” tedbiri ortadan kaldırılmış oldu. Davanın yarın yapılacak duruşmasında karar aşamasına gelmesi bekleniyor. İstinaf mahkemesinin tüm sanıklar hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada, heyet, beraat kararını tekrar etme eğiliminde olduğunu avukatlara gösterdiği bilgi notu ile ortaya koymuştu.

Davaya bakan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın diğer sanıklarının yurtdışına çıkış yasaklarını farklı aşamalarda kaldırmıştı. Sanıklardan Ayhan Akça’nın yasağı da geçtiğimiz günlerde kaldırıldı.

Mahkeme, yasağın kalktığına yönelik yazıyı daha önce dosyaya bakan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi ise kendi kayıtlarında 2011 tarihli bir yasak kararı bulunduğunu ancak verilen kararın esas numarasının bu kararla örtüşmediğini bildirdi. Mahkeme, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden kararın 2011 tarihli bu yasakla ilgili olup olmadığının bildirilmesini istedi. Esas numaralarındaki karışıklık giderildikten sonra Akça hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı kararı da ortadan kalkmış olacak.

Söz konusu karar davada yargılanan eski özel harekât mensubu polislerin tahliye edilmelerinin ardından tedbir amaçlı verilmişti. Farklı aşamalarda yurt dışına çıkış yasakları kaldırılmıştı.

JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski özel harekat polisleri Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman 19 kişiyi öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor. Davada tutuklu sanık bulunmuyor.