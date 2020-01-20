Ankara JİTEM davasında gerekçeli karar açıklandı: "MİT raporu tahminden ibaret"

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin, aralarında Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 19 sanığın yargılandığı Ankara JİTEM davasında verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı. “Cinayetlerin işlendiği yerler ya da maktullerin alındıkları ve infaz edildikleri yerler dikkate alındığında, cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiği anlaşılmaktadır” denilen gerekçede, buna karşılık eski özel timci Ayhan Çarkın’ın ifadelerinin “çelişkili olduğu ve mahkûmiyete yetersiz bulunduğu” ifade edildi. Dosya içerisinde bulunan TBMM ve MİT raporlarının da duyum ve tahminden ibaret olduğu savunulan kararda, “Sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Mehmet Korkut Eken’in, Ömer Lütfü Topal cinayetinde azmettirici olduklarına dair delil bulunmamaktadır” denildi.

Mahkeme, İranlı Asgar Simitko ve Lazem Esmail’in öldürülmesi eyleminde ise Ağar, Şahin, Eken ve Çarkın’ın arasında bulunduğu 7 sanığın dosyasını Mahmut Yıldırım’ın yakalanamamış olması nedeniyle ayırmıştı. Cumhuriyet’in ulaştığı 267 sayfalık gerekçede, "Gizli tanık 'Ayışığı' ve mahkemece dinlenen 'Emek' ifadeleri de doğrudan bilgi ve gözleme ilişkin olmayıp başkasından duyuma ilişkindir, bu nedenle itibar edilmemiştir. “Poyraz” adlı gizli tanığa mahkememizce ulaşılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre suç tarihinden yaklaşık 18 yıl sonra polis memuru Ayhan Çarkın'ın ifadesiyle soruşturmanın başlatıldığının belirtildiği kararda, "Ayhan Çarkın’ın ifadeleri, bazı olaylara ait delil ve tespitlere aykırı olduğu gibi, bazı olaylar yönünden ise ifadeler kendi içinde çelişmektedir. Sanık, aynı olay ile ilgili bir ifadesinde cinayeti görmediğini, arkadaşından duyduğunu ifade etmiş, daha sonraki ifadesinde ise cinayeti gördüğünü söyleyerek suçu işleyenlerin isimlerini bildirmiş, bir diğer ifadesinde ise suçu işleyenlerin isimlerini çoğaltmıştır. Sanık Çarkın, mahkemedeki 13 Mayıs 2015 tarihli ifadesinde ise önceki tüm ifadelerinden dönmüştür. Heyetimizin bu genel tespiti nedeni ile sanık Ayhan Çarkın’ın olaylar ile ilgili ifadesi, diğer sübut deliller ile de teyit edilemediğinden mahkûmiyete yetersiz bulunmuştur" dendi

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