Ankara-İzmir treninin geçeceği rayları çaldılar

T24

Harmancık'ın Gökçedağ Tren İstasyonu ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında kalan bölümde ray yenileme çalışmaları yapan işçiler, güzergah üzerinde oksijen kaynağıyla ray kesen üç kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi.Tavşanlı ve Harmancık bölgesinden olay yerine giden jandarma ekipleri, 43 HZ 402 plakalı minibüste Necdet Y., Taner C. ve Engin K'yı yakaladı.Demiryolundaki yolundaki 70 metrelik rayı kestikleri tespit edilen zanlıların, aynı yöntemle bugüne kadar 3,5 tona yakın ray çaldıkları öğrenildi.Zanlılar, jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.Yetkililer, Ankara istikametinden gelip Bursa'nın Harmancık ilçesinden İzmir yönüne gidecek trenin o sırada bölgeden geçmemesinin, muhtemel faciayı önlediğini belirtti.