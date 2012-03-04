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Yaşam

Ankara-İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu Tünelleri’nin İstanbul’a gidiş yönü araç trafiğine kapatıldı

04 Mart 2012 16:30

 

T24 - Bolu’da bugün öğle saatlerinde bir TIR’ın kayıp yolu kapatması sonucu, Bolu Tünelleri’nin İstanbul’a gidiş yönü araç trafiğine kapatıldı.

Ankara yönünden İstanbul yönüne giden TIR, Bolu Tünelleri geçtikten sonra sürücünün kar ve buzla kaplı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaydı. Tünel çıkışı ile Kaynaşlı arasında meydana gelen kazada kayan TIR, yolu tamamen kapattı.

TEM’in İstanbul yönünde kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu yaklaşık 2 kilometreyi bulurken, Bolu Tünelleri’nin İstanbul’a gidiş yönü saat 12.30’dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Kaza yerine sevk edile ekipler, kayan TIR’ın çekilmesi ve yolun açılması için çalışmaları sürdürürken, Ankara yönünden İstanbul yönüne giden araçlar, Abant Kavşağı’ndan itibaren tünele sokulmayıp D- 100 karayoluna yönlendirildi.

 

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