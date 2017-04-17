Ankara, İstanbul, İzmir; üç büyükşehir "Hayır" dedi

Türkiye’deki 30 büyükşehirden 17’si 'Hayır', 13’ünden ise 'Evet' sonucu çıktı. Ankara ve İstanbul’un aralarında olduğu büyükşehirlerde 'Hayır' birinci çıktı. Dokuz büyükşehirde 'Evet' oyları AKP’nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranının altında kaldı.

Anadolu Ajansı verilerine göre açıklanan referandum sonucuna göre, 'evet' ve 'hayır' oylarının birbirlerine yakın olmasının nedeni büyükşehirlerdeki 'Hayır' oyları. Nüfusun yüzde 72’sini oluşturan büyükşehirlerde toplam seçmenin yüzde 77’si yaşıyor.

'Hayır'cı büyükşehirler

Al Jazeera Türk'ten İrfan Bozan'ın haberine göre, “Hayır” oylarının önde çıktığı büyükşehirler İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İzmir, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Van. 1 Kasım 2015 Genel Seçim sonuçları baz alındığında “Hayır Cephesi” olarak tanımlanan CHP, HDP ve Saadet Partisi’nin oyları toplandığında yukarıdaki büyükşehirlerden sadece Aydın, Diyarbakır, İzmir, Mardin, Muğla, Tekirdağ ve Van illerinde “Hayır bloğu” öndeydi.

9 ilde 'Evet' AKP oyuna yetişemedi

“Hayır”ın birinci çıktığı büyükşehirlerden İstanbul, Antalya, Denizli ve Eskişehir’de “Evet” oyları AK parti’nin 1 Kasım’da aldığı oy oranına yetişemedi. Benzer bir durum “Evet”in önde çıktığı illerde de yaşandı. Bursa, Konya, Ordu, Samsun ve Trabzon’da “Evet” oyları önde çıkmasına rağmen bu oranlar AK Parti’nin 1 Kasım’da aldığı oy oranının altında kaldı.

İstanbul ve Ankara hâlâ 'kale'mi?

1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı seçilmesinden bu yana İstanbul, önce Milli Görüş ardından da AK Parti’nin oy deposu oldu. 2002’den bu yana da İstanbul gerek seçimlerde gerekse de referandumlarda hep AK Parti’nin tercihlerini birinci çıkardı. 16 Nisan referandumu ile Ankara ve İstanbul 2002’den bu yana ilk kez AK Parti’nin tercihini birinci çıkarmadı. İstanbul’un en büyük seçmen sayısına sahip iki ilçesi Küçükçekmece ve Esenyurt “Hayır” dedi. Bu iki ilçeye Eyüp ve Üsküdar da eklendi. Bu dört ilçede AKP’li belediyeler tarafından yönetiliyor ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti bu ilçelerde birinci partiydi.

'Evetçi' büyükşehirler

16 Nisan seçimlerinde “Evet”in önde çıktığı 13 büyükşehir Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun Şanlıurfa ve Trabzon oldu. Bu illerde Erzurum yüzde 74,5 ile en yüksek “Evet” oranı ile öne çıktı.