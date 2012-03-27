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Yaşam

Ankara-İstanbul arası ilk 'hızlı' sefer 2013'te

Türkiye’nin en büyük Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı olan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın yapımı sürüyor.

27 Mart 2012 20:42

 

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Ankara-İstanbul YHT projesini 2013 yılında hizmete açacaklarını söyledi. Hatla birlikte Ankara-İstanbul arası 3 saate inecek.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ankara-İstanbul YHT projesini 2013 yılında hizmete açacaklarını söyledi.
 
Yıldırım, ''İnşallah 2013'te hattın tamamını açarak İstanbul'u Kocaeli'ne, Sakarya'ya, Ankara'ya, Konya'ya, Bursa'ya, Sivas'a bağlayacağız'' dedi.
 
 
 

Günde 50 bin yolcu

 
 
Ankara-İstanbul YHT Hattının Köseköy-Gebze kesiminin temel atma töreninde konuşan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da Ankara-İstanbul arasındaki yolcu potansiyelinin günlük 75 bin olduğunu ve hattın hizmete girmesiyle günlük ortalama 50 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini açıkladı.
 
 

Uçaktan ucuz olacak

 
 
Ankara-İstanbul hattının hizmete girmesiyle bilet fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Karaman, fiyatları henüz belirlemediklerini ancak uçak biletlerinden düşük olacağını söyledi.
 
Avrupa'daki fiyatların yüksek olduğunu anımsatan Karaman, Türkiye'de bilet fiyatlarının Avrupa'dan düşük olacağını ve özellikle çok kullanan öğrenciler için indirim uygulanacağını kaydetti.
 
 

3 saate inecek

 
 
Marmaray’la entegre olacak Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'yle Ankara–İstanbul arası 3 saate, Ankara-Gebze 2 saat 30 dakikaya inecek. Başkent'le İstanbul arasında yılda 17 milyon yolcuya hizmet verilecek.

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