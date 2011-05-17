Ankara, İsrail'in kuruluş yıldönümü davetine katılmadı!

T24 - İsrail’in kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara’da verilen resepsiyona, davet gitmesine rağmen kabineden katılım olmadı.



Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen ve Hilmi Güler ile birlikte YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Osman Paksüt de geceye katılanlar arasında yer aldı.



İsrail'in kuruluşunun 63. yıl dönümü Ankara'da kutlandı.



İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy'nin evsahipliğini yaptığı davete, kabineden kimse katılmadı.



Büyükelçi Levy bu durumu, ‘gerekli daveti yapıldığı, katılıp katılmama kararının herkesin kendisine ait olduğu’ sözleriyle değerlendirdi ve gelecek için umutlu konuştu: İnşallah iyi olacak.



Mavi Marmara baskınıyla iyice kopma noktasına gelen Türkiye – İsrail ilişkilerinin son durumu, İsrail Milli Günü nedeniyle Ankara’da yapılan kutlamada kendini gösterdi.



Saat 19.00 sularında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren resepsiyona, son yılların aksine üst düzey bir katılım olmadı; kabineden hiçbir isim davette yer almadı.





'İNŞALLAH İYİ OLACAK'



TSK’dan da alt düzeyde katılımın olduğu gecede, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy'ye bu durum soruldu.



Levy, kendilerinin gerekli daveti yaptığını, katılıp katılmama kararının herkesin kendisine ait olduğunu belirterek, "Bu muhtemelen ilişkilerimizin içinde bulunduğu durumun bir yansıması. Ama Türkçede bir deyiş vardır bilirsiniz; 'İnşallah iyi olacak" diye konuştu.





ABD'DEN ZİYARETÇİ



Öte yandan, Ankara’nın bugünkü önemli ziyaretçisi gecenin konuları arasında yer aldı.



Genelkurmay İkinci Başkanı Aslan Güner’in davetlisi olarak Ankara’ya gelen, Işık Koşaner’le görüşen ABD Genelkurmay İkinci Başkanı ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral James E. Cartwright, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone’ye soruldu.





'PKK'DA YENİ BİR ŞEY YOK'



Büyükelçi, görüşmelerde terör örgütü PKK ile mücadelede işbirliğinde yeni bir gelişmenin olup olmadığının sorulmasına karşılık, "O konuda yeni birşey yok. Zaten biz daima çok yakın istişare içinde bulunuyoruz. Tabii ki bu konuyu ve diğer konuları da konuştuk" ifadelerini kullandı.



Ricciardone, bu ziyaretin normal bir istişare, nezaket ziyareti olduğunu da belirterek, görüşmelerde Libya ve Suriye konularının gündeme gelip gelmediği sorusunu, "O konuları daima konuşuyoruz ama yeni birşey yok" diye yanıtladı.