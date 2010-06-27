Ankara, İsrail'e hava sahasını kapattı!

T24 - İsrailli askerlerden oluşan bir delegasyonu taşıyan uçak, Ankara'nın hava sahasını kullanma izni vermemesi üzerine rotasını değiştirmek zorunda kaldı.



İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde Yossi Yehoshua imzası ile çıkan haberde şu ifadeler yer aldı:



"İsrail-Türkiye ilişkilerindeki bozulma yeniden zirveye tırmandı: Yedioth Ahranoth, Ankara'nın Polonya'ya uçmakta olan İsrail ordusuna ait uçağa hava sahasını kullanma izni vermediğini öğrendi.



Kargo uçağında bulunan 100'den fazla askeri personel, Auschwitz'teki toplama kamplarını ve anıtları gezmek üzere Polonya'ya gidiyordu.



Polonya'ya giden sivil ve askeri uçakların doğal rotası Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Ancak bu kez İsrail hava kuvvetlerine ait uçak, alternatif bir rotadan gitmeye zorlandı. Delegasyon üyeleri ise bu değişiklikten haberdar değildi.





Ticaret hacminde bir değişiklik yok





Türkiye ile olan gerginliği değiştirmek istemeyen İsrail ordusu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Buna rağmen geçtiğimiz ay bir Türk delegasyonu, İsrail'den alınan pilotsuz hava araçlarını denemek için İsrail'e geldi.



Türkiye İsrail'le olan tüm ticari ilişkilerini durdurduğunu söylese de, İsrail Savunma Sanayi'nden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminde bir değişiklik olmadığı söyleniyor."



İsrailli askerlerin, "Edim Bemadim" (üniforma içindeki şahitler) projesi çerçevesinde Polonya'ya gittiği de haberde yer alan detaylar arasında. Proje, ailesi de Holokaust kurbanı olan emekli İsrailli binbaşı Elazar Stern tarafından hayata geçirildi.



Askerleri Polonya'ya Boeing 707 model, İsrail ordusuna air bir uçak taşıyordu.





