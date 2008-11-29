Ankara işçiler polisle çatıştı

DİSK ve KESK tarafından düzenlenen "İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi"nde polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Miting meydanı girişine kurulan güvenlik arama noktasında üzerini aratmak istemeyen bir grup öğrenci ile polis arasında tartışma yaşandı. Üzerlerini aratmamakta ısrar eden öğrenci grubunun geçişine izin verilmedi. Bu sırada, göstericiler polisin üzerine pankart sopaları ve su şişeleri atmaya başladı.

Miting meydanına giren bir grup öğrencinin de geri dönmesi üzerine olaylar büyüdü. Polis bu sırada, biber gazı kullandı. Çevik kuvvet ekiplerinin cop kullandığı olaylar sırasında çok sayıda gösterici yaralandı.

Ses yayın aracından güvenlik güçlerine ve göstericilere "Sakin olun" ve "Provokasyona gelmeyin" çağrıları yapılmasına karşın olayların önüne geçilemedi.

Polisin kullandığı biber gazından çok sayıda göstericinin yanı sıra mitingde görevli polisler de etkilendi.

Yaralıların bir bölümünün alındığı CHP’ye ait ses yayın aracından acil ambulans çağrısı yapıldı. Olaylar sürerken arama noktasını geçen katılımcılar Sıhhiye Meydanına doğru kaçmak zorunda kaldı. Arama noktasından geçemeyen gruplar da gazdan etkilenmemek için geldikleri yöne doğru kaçmaya başladı. Göstericilerin kaldırım taşlarını sökerek müdahale eden güvenlik güçlerine fırlatmaya başladığı mitingde gerginlik sürüyor.

Bu arada olaylar sırasında arama noktasına konulan kontrol kapıları ile bariyerler de yıkıldı.



