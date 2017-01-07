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Yaşam

Ankara için kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji, Ankara için kar ve buzlanma uyarısı yaptı

07 Ocak 2017 04:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, öğle saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşü ile birlikte kar yağışına dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, gece saatlerine kadar 5 ile 10 santim örtü yapması beklenen kar yağışının kuvvetli buzlanma ile birlikte etkili olması beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

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