-ANKARA HIZLI TREN GARI İHALESİ YİNE ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Genel müdürlüğü, Ankara Hızlı Tren Garı ihalesini, şartname satın alan firmaların ''ihale tarihinin ötelenmesi'' yönündeki talebi üzerine 2 Mart 2011 tarihine erteledi. İlk olarak 20 Ocakta gerçekleştirileceği duyurulan ancak çeşitli nedenlerle 22 Şubata ertelenen Ankara Hızlı Tren Garı ihalesi, ikinci kez ertelendi. İlk ertelemeye, şartname satın alan firmaların tesisin altından geçmesi planlanan metronun sıkıntı yaratabileceği yönündeki çekinceleri neden olurken, ihale tarihinin tekrar ötelenmesinde firmaların talepleri etkili oldu. TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ankara Hızlı Tren Garı ihalesiyle yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda firmanın ilgilendiğini bildirerek, özellikle şartname satın alan yabancı şirketlerin, şartnamede bazı değişiklikler talep ettiklerini kaydetti. Şirketlerin şartnameye bazı maddelerin eklenmesi yönündeki isteklerinin dikkate alınarak değişikliğe gidildiğini belirten yetkililer, firmalardan gelen ''ihale tarihinin ötelenmesi'' konusundaki taleplerin de olumlu karşılanarak ihalenin 2 Marta ertelendiğini belirtti. - ANKARA HIZLI TREN GARI - Celal Bayar Bulvarı ile mevcut gar binasının arasındaki araziye yapılması planlanan Ankara Hızlı Tren Garı, 21 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Günde 50 bin, yılda 15 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak garın zemin katında yolcu dinlenme salonları ve büfeler bulunacak. Garın iki katına 5 yıldızlı otel yapılacak, çatı katında ise restoran ve kafeler olacak. Tesisin zemin katının altında peronlar ve bilet satış gişeleri, bir alt katta ise 3 bin araçlık kapalı otopark yer alacak. Mevcut gardaki hatların deplase edilmesinin ardından yeni garda, aynı anda 12 hızlı tren setinin yanaşabileceği 420 metre uzunluğunda 6 hızlı tren, 4 konvansiyonel, 2'şer banliyö ve yük treni hattı yapılacak. Ankara Hızlı Tren Garı ile mevcut gar eş güdümlü olarak kullanılacak, iki gar binasının yer altından ve yer üstünden bağlantısı sağlanacak. Projeye göre, hafif raylı toplu taşıma sistemi Ankaray'ın Maltepe istasyonundan yeni gar binasına içinde yürüyen bant bulunan tünel yapılacak. Ayrıca, TCDD arsasından Ankara Büyükşehir Belediyesine arsa devredilecek ve Celal Bayar Bulvarı 3x3 şeritten 4x4 şeride çıkarılarak trafik rahatlatılacak. Projenin ihale şartnamesine göre, ihaleyi kazanan firma garın yanı sıra peronlar ile tren setleri yıkama tesislerini de yapacak. Yapım süresi 2,5 yıl olarak belirlenen ihaleyi, en kısa işletme süresi öneren firma kazanacak.