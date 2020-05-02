Ankara Halk Ekmek: Kimliksiz trol hesapların paylaştığı fotoğraflar depo bölümüne ait; ekmek üzerinden siyaset yapan kirli ruhlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek, sosyal medyada paylaşılan ve üretim yerlerine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ilgili yaptığı açıklamada paylaşılan fotoğrafların depo bölümüne ait ve dağıtım yapan şirketin kullandığı bir alan olduğunu belirtti.

Açıklamada "Halk Ekmek şirketi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yıpratmak isteyen kimliksiz trol hesaplar" denildi.

Tam açıklama şöyle:

"Sosyal medyada yer alan bazı kimliksiz trol hesaplar ile onlara talimat veren, çamur atmayı meslek edinmiş güruh üzerinden Halk Ekmek şirketimiz ve Büyükşehir Belediyemiz hakkında yıpratma maksatlı, çarpıtılmış, art niyetli ve bolca iftira içeren aciz paylaşımlar yapılmaktadır.

"Fotoğrafların üretim alanıyla ilgisi yok"

Söz konusu hesaplarda paylaşılan tuvalet görüntüleri, depo bölümünde yer almakta olup, dağıtım yapan şirketin şoförlerinin kullandığı bir alandır. Günlük olarak temizlenen bu alanın ürünlerimizin üretilip vatandaşlarımızla buluştuğu süreç ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu ekmek sepetleri ise, sahada yaşanan kirlenmelerin ardından yeniden dağıtıma çıkmadan önce hijyenik uygulamaya tabi tutulmaktadır.

Ar duygusu içermeden yayınlanan görüntülerin aksine yönetimimiz, fabrikamızın üretim ve dağıtım bölümlerindeki tüm tuvaletleri ekteki fotoğraflarda görüleceği üzere yenilemiştir. Üretim ve dağıtımdaki hijyen için kritik öneme sahip bu alanlar maalesef eski yönetimden bizlere bakımsız, eski ve kirli olarak teslim edilmiştir. Yeni yönetim olarak halk sağlığını önceliğe alan anlayışımız gereği bu alanlarda çalışma başlatılmış ve yıllarca ihmal edilen bu alanlar ivedi bir şekilde yenilenmiştir.

Halk Ekmek bir yandan eskinin tüm bu çarpık anlayışını yenilerken, bir yandan da hijyen kurallarına ve standartlara en uygun şekilde ürettiği ürünleri yine en kaliteli ve en ekonomik şekilde vatandaşlarımızla buluşturmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız Halk Ekmek’in hijyen standartları hakkında http://www.ankarahalkekmek.com.tr/fabrikamiz/laboratuvar adresinden detaylı bilgi alabilir.

"Ekmek üzerinden iftira..."

Kendi kirli ruhlarını Halk Ekmek fabrikasındaki alanlarda göstermeye çalışan, “Şeytanların bile zincire vurularak bağlandığı” mübarek Ramazan ayında kutsal bildiğimiz ekmek üzerinden bu iftiraları atmaktan yüzleri kızarmayan ve fesat yapıları kıskançlıkla bezenmiş bu kişileri yine aziz milletimizin vicdanına ve yüce takdirine bırakıyoruz.

Sosyal medyayı kendi kararmış ruhlarının aynası olarak kullananlar ve kapının önüne boş damacana gibi niçin konulduğunu bir türlü açıklayamayan kimileri, sandık sonuçlarını ve artan teveccühü hâlâ anlayamamış veya sindirememiş olabilirler. İflah olmaz kıskançlıkları dolayısıyla bir türlü normalleşemeyen ve tedavi kabul etmeyen bu küçük iftiracı tayfası, bizi halkımızın yanında olmaktan alıkoyamayacaktır.