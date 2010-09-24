-ANKARA GENELEVİNDE YIKIM SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesince ''Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi'' kapsamında kamulaştırılan geneleve ait 2 bina belediye ekiplerince yıkıldı. Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve yıkım ekipleri, Bentderesi'ndeki geneleve ait 2 binanın yıkımı için binalardaki eşyaların tahliyesini yaptı, daha sonra duvarları yıkmaya başladı. Çevredeki çok sayıda vatandaşca izlenen yıkım çalışmalarının mahkeme kararları doğrultusunda devam edeceği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesince ''Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi'' kapsamında kamulaştırılan geneleve ait 4 bina da 21 Temmuzda yıkılmıştı.