Ankara Film Festivali başlıyor; işte program...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali, 20-30 Nisan günleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

20 Nisan Perşembe günü başladıktan sonra 30 Nisan’a kadar devam edecek ve bu yıl ‘körleşme’ temasıyla düzenlenecek festivalin MEB Şura Salonu’nda yapılacak açılış töreninde Aziz Nesin Emek Ödülü İzzet Günay’a, Sanat Çınarı Ödülü Ahmet Say’a ve Kitle İletişim Ödülü de Oyuncular Sendikası’na takdim edilecek. Halkbank ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek festival, Kızılay Büyülü Fener, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut’ta düzenlenecek.

Gösterimler üç farklı mekanda

Festival Başkanı İnci Demirkol, geride kalan 28 yıl boyunca çok zorluk atlattıklarını ve festivali artık büyük bir keyifle yaptıklarını aktardı. Demirkol, Ankara Film Festivali’nin diğer festivallerden farklı olarak kısa filmleri ve belgesel filmleri çok önemsediğini ifade etti. Demirkol, bu yıl festivalde 400’e yakın kısa ve belgesel filmin gösterileceğini, diğer kategorilerle birlikte dünyanın dört bir yanından filmlerin, Ankara izleyicisi ile buluşacağını dile getirdi.

Festivalde, Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj bölümlerinde Türkiye ve dünyadan çok sayıda film gösterilecek. Festivalin kapanışı 30 Nisan’da Şinasi Sahnesi’ndeki ödül töreniyle yapılacak.

Ulusal kısa metraj ve ulusal belgesel yarışmalarının da düzenleneceği festivalde gösterilecek uluslararası filmler arasında Erivan Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali’nin hazırladığı bir seçki ve İspanya sinemasına odaklanan bir bölüm de bulunuyor.

Yakın dönemde festivallerde dikkat çekmiş yeni filmlerin yer aldığı festivalde Anısına bölümünde 10 yıl önce hayatını kaybeden iki usta yönetmen anılıyor: Michelangelo Antonioni anısına ‘Yolcular’ ve Ingmar Bergman anısına ‘Bir Yaz Gecesi Gülüşleri’ izleyiciyle buluşacak. Polonyalı usta sinemacı Andrzej Wajda anısına son filmi ‘Ardıl Görüntü’ ve Fransız Yeni Dalgası’nın önemli imsi Jacques Rivette anısına da ‘Dörtlüler Çetesi’, Anısına bölümünde gösterilecek diğer filmler arasında yer alıyor.

Festival ayrıca İngiliz sinemasının özgün isimlerinden Terence Davies için yapacağı seçkide yönetmenin ‘Uzak Sesler, Durgun Yaşamlar’ının da aralarında olduğu önemli filmlerini gösterecek.

Berlin’den Taze Taze bölümünde ise Berlin Film Festivali’nde dikkat çeken yapımlar gösteriliyor. Festivalin büyük ödülü Altın Ayı’ya uzanan Ildiko Enyedi’nin yönettiği Macaristan yapımı ‘Beden ve Ruh Üzerine’ ve Romanya sinemasının genç neslinin dikkat çeken isimlerinden Calin Peter Netzer’in yönettiği ‘Ana, Sevgilim’in de aralarında olduğu filmler bu bölümde izleyiciyle buluşacak.

Aynı bölümde Andres Veivel’in Berlin’de ana yarışmada yer alan belgeseli ‘Beuys’ da Ankaralı izleyicilerin karşısına çıkacak.

Bu yıl ilk defa kısa film yarışması dalında Ankara Uluslararası Film Festivali ve Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile ‘Kadın Hakları İnsan Haklarıdır’ temalı ulusal kısa filmler ayrı bir kategoride değerlendirilip ödüllendirilecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Temalı Kısa Film Yarışmaları’nda birincilik ödülüne 10 bin TL, ikincilik ödülüne 5 bin TL, üçüncülük ödülüne 2 bin 500 TL destek verilecek.

Büyük ödül 50 bin lira

Bu sene ulusal uzun film yarışmasında yer alacak filmlerden ‘En İyi Film Ödülü’nü alan filmin yapımcısına 50 bin TL, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine de 10 bin TL verilecek. Yarışmanın seçici kurulu bu yıl Onur Ünlü’nün jüri başkanlığında Nihal Yalçın, Emrah Serbes, Olena Yershova ve Hasan Akbulut’tan oluşuyor.

Ulusal uzun metraj yarışma filmleri

‘Albüm’, (Mehmet Can Mertoğlu)

‘Babamın Kanatları’, (Kıvanç Sezer)

‘Genco’, (Ali Kemal Çınar)

‘Kaygı’, (Ceylan Özgün Özçelik)

‘Koca Dünya’, (Reha Erdem)

‘Martı’, (Erkan Tunç)

‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’, (Seren Yüce)

‘Rüya’, (Derviş Zaim)

‘Siyah Karga’, (Tayfur Aydın)

‘Taş’, (Orhan Eskiköy)

‘Zer’, (Kazım Öz)

Kısa filmler

Arkhe, Batuhan Köksal

Asfalt, Süleyman Demirel

Babamdan Kalan, Abdülmelik Öcal

Beyoğlu Sineması, Ömer Ferhat Özmen

Bir İş Görüşmesi Hikayesi, Alkım Özmen

Bağımlılık, Nazım Güveloğlu

Cemile’nin Takıntısı, Deniz Özden

Cinnah19, Can Koçak

Cumartesi Düşü, Alper Kızılboğa

Dumrakatak, Mert Edis

Evbark, Pınar Öğünç

Güney Kutbu, Emin Akpınar

Haşa, Gökhan Kaya

Hedef, Cemre Yılmaz

İki Parça, Murat Uğurlu

İp Koptu, Mehmet Selçuk Bilge

İt, Osman Yazıcı

Kapan, Korhan Günay

Karib, Kaan Atilla Taşkın

Kot Farkı, Ayris Alptekin

Kutu, Merve Çirişoğlu Çotur

Li Pey Nanê Xwe, Bilal Korkut

Mağrib, Ferhat Zengin, Bahadir Kapır

Mara, Ciwan Zengin, Meral Yeğin

Mavera, Vedat Oyan

Medi, Resul Sakınmaz

Mirov, Hasan İnce

Patates Olmasın, Melisa Üneri

Penaber, Ramazan Kılıç

Scrabble, Merve Gezen

Seneye, Hasan Gündüz

Subsuelo, Tuna Kaptan

Tavşan Kanı, Yağmur Altan

Tecahül-i Arif, Hasan Kalender

Yolcu, Cem Özay

Belgeseller

Ah, Yön. Mustafa Ünlü

Altıyüzseksenüç, Yön. Canberk Şimşek

Bademler, Yön. Caner Özarslan

Başka, Yön. Nesime Karateke

Biz Dünyaya Sığmadık, Yön. Hüsniye Vural

Gardırop, Yön. Haşim Sezgin Kılıç, Berkan Güler

Hermana, Yön. Enver Arcak

Işıklık, Yön. Burak Doğan

Kaz Otaran, Yön. Nurhan Özsoy Taşdemir

Kıllıt, Yön. Zeynep Altay

Kırmızı Kurdele, Yön. Haşim Sezgin Kılıç

Lüfer, Yön. Mert Gökalp

ManaMou İstanbul, Yön. Nihan Arısoy

Muhammed, Yön. Durmuş Bayram

Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği, Yön. Nedime Mahmure Vaizoğlu

Üçyüzbir, Yön. Alican Mansuroğlu

Vank’ın Çocukları, Yön. Nezahat Gündoğan