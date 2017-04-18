Ankara Film Festivali başlıyor; işte program...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali, 20-30 Nisan günleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
20 Nisan Perşembe günü başladıktan sonra 30 Nisan’a kadar devam edecek ve bu yıl ‘körleşme’ temasıyla düzenlenecek festivalin MEB Şura Salonu’nda yapılacak açılış töreninde Aziz Nesin Emek Ödülü İzzet Günay’a, Sanat Çınarı Ödülü Ahmet Say’a ve Kitle İletişim Ödülü de Oyuncular Sendikası’na takdim edilecek. Halkbank ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek festival, Kızılay Büyülü Fener, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut’ta düzenlenecek.
Gösterimler üç farklı mekanda
Festival Başkanı İnci Demirkol, geride kalan 28 yıl boyunca çok zorluk atlattıklarını ve festivali artık büyük bir keyifle yaptıklarını aktardı. Demirkol, Ankara Film Festivali’nin diğer festivallerden farklı olarak kısa filmleri ve belgesel filmleri çok önemsediğini ifade etti. Demirkol, bu yıl festivalde 400’e yakın kısa ve belgesel filmin gösterileceğini, diğer kategorilerle birlikte dünyanın dört bir yanından filmlerin, Ankara izleyicisi ile buluşacağını dile getirdi.
Festivalde, Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj bölümlerinde Türkiye ve dünyadan çok sayıda film gösterilecek. Festivalin kapanışı 30 Nisan’da Şinasi Sahnesi’ndeki ödül töreniyle yapılacak.
Ulusal kısa metraj ve ulusal belgesel yarışmalarının da düzenleneceği festivalde gösterilecek uluslararası filmler arasında Erivan Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali’nin hazırladığı bir seçki ve İspanya sinemasına odaklanan bir bölüm de bulunuyor.
Yakın dönemde festivallerde dikkat çekmiş yeni filmlerin yer aldığı festivalde Anısına bölümünde 10 yıl önce hayatını kaybeden iki usta yönetmen anılıyor: Michelangelo Antonioni anısına ‘Yolcular’ ve Ingmar Bergman anısına ‘Bir Yaz Gecesi Gülüşleri’ izleyiciyle buluşacak. Polonyalı usta sinemacı Andrzej Wajda anısına son filmi ‘Ardıl Görüntü’ ve Fransız Yeni Dalgası’nın önemli imsi Jacques Rivette anısına da ‘Dörtlüler Çetesi’, Anısına bölümünde gösterilecek diğer filmler arasında yer alıyor.
Festival ayrıca İngiliz sinemasının özgün isimlerinden Terence Davies için yapacağı seçkide yönetmenin ‘Uzak Sesler, Durgun Yaşamlar’ının da aralarında olduğu önemli filmlerini gösterecek.
Berlin’den Taze Taze bölümünde ise Berlin Film Festivali’nde dikkat çeken yapımlar gösteriliyor. Festivalin büyük ödülü Altın Ayı’ya uzanan Ildiko Enyedi’nin yönettiği Macaristan yapımı ‘Beden ve Ruh Üzerine’ ve Romanya sinemasının genç neslinin dikkat çeken isimlerinden Calin Peter Netzer’in yönettiği ‘Ana, Sevgilim’in de aralarında olduğu filmler bu bölümde izleyiciyle buluşacak.
Aynı bölümde Andres Veivel’in Berlin’de ana yarışmada yer alan belgeseli ‘Beuys’ da Ankaralı izleyicilerin karşısına çıkacak.
Bu yıl ilk defa kısa film yarışması dalında Ankara Uluslararası Film Festivali ve Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile ‘Kadın Hakları İnsan Haklarıdır’ temalı ulusal kısa filmler ayrı bir kategoride değerlendirilip ödüllendirilecek.
Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin 500 TL olarak belirlendi.
Temalı Kısa Film Yarışmaları’nda birincilik ödülüne 10 bin TL, ikincilik ödülüne 5 bin TL, üçüncülük ödülüne 2 bin 500 TL destek verilecek.
Büyük ödül 50 bin lira
Bu sene ulusal uzun film yarışmasında yer alacak filmlerden ‘En İyi Film Ödülü’nü alan filmin yapımcısına 50 bin TL, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine de 10 bin TL verilecek. Yarışmanın seçici kurulu bu yıl Onur Ünlü’nün jüri başkanlığında Nihal Yalçın, Emrah Serbes, Olena Yershova ve Hasan Akbulut’tan oluşuyor.
Ulusal uzun metraj yarışma filmleri
‘Albüm’, (Mehmet Can Mertoğlu)
‘Babamın Kanatları’, (Kıvanç Sezer)
‘Genco’, (Ali Kemal Çınar)
‘Kaygı’, (Ceylan Özgün Özçelik)
‘Koca Dünya’, (Reha Erdem)
‘Martı’, (Erkan Tunç)
‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’, (Seren Yüce)
‘Rüya’, (Derviş Zaim)
‘Siyah Karga’, (Tayfur Aydın)
‘Taş’, (Orhan Eskiköy)
‘Zer’, (Kazım Öz)
Kısa filmler
Arkhe, Batuhan Köksal
Asfalt, Süleyman Demirel
Babamdan Kalan, Abdülmelik Öcal
Beyoğlu Sineması, Ömer Ferhat Özmen
Bir İş Görüşmesi Hikayesi, Alkım Özmen
Bağımlılık, Nazım Güveloğlu
Cemile’nin Takıntısı, Deniz Özden
Cinnah19, Can Koçak
Cumartesi Düşü, Alper Kızılboğa
Dumrakatak, Mert Edis
Evbark, Pınar Öğünç
Güney Kutbu, Emin Akpınar
Haşa, Gökhan Kaya
Hedef, Cemre Yılmaz
İki Parça, Murat Uğurlu
İp Koptu, Mehmet Selçuk Bilge
İt, Osman Yazıcı
Kapan, Korhan Günay
Karib, Kaan Atilla Taşkın
Kot Farkı, Ayris Alptekin
Kutu, Merve Çirişoğlu Çotur
Li Pey Nanê Xwe, Bilal Korkut
Mağrib, Ferhat Zengin, Bahadir Kapır
Mara, Ciwan Zengin, Meral Yeğin
Mavera, Vedat Oyan
Medi, Resul Sakınmaz
Mirov, Hasan İnce
Patates Olmasın, Melisa Üneri
Penaber, Ramazan Kılıç
Scrabble, Merve Gezen
Seneye, Hasan Gündüz
Subsuelo, Tuna Kaptan
Tavşan Kanı, Yağmur Altan
Tecahül-i Arif, Hasan Kalender
Yolcu, Cem Özay
Belgeseller
Ah, Yön. Mustafa Ünlü
Altıyüzseksenüç, Yön. Canberk Şimşek
Bademler, Yön. Caner Özarslan
Başka, Yön. Nesime Karateke
Biz Dünyaya Sığmadık, Yön. Hüsniye Vural
Gardırop, Yön. Haşim Sezgin Kılıç, Berkan Güler
Hermana, Yön. Enver Arcak
Işıklık, Yön. Burak Doğan
Kaz Otaran, Yön. Nurhan Özsoy Taşdemir
Kıllıt, Yön. Zeynep Altay
Kırmızı Kurdele, Yön. Haşim Sezgin Kılıç
Lüfer, Yön. Mert Gökalp
ManaMou İstanbul, Yön. Nihan Arısoy
Muhammed, Yön. Durmuş Bayram
Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği, Yön. Nedime Mahmure Vaizoğlu
Üçyüzbir, Yön. Alican Mansuroğlu
Vank’ın Çocukları, Yön. Nezahat Gündoğan