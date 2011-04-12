-ANKARA FERİBOTU'NUN ROTASI MISIR ANKARA (A.A)- 12.04.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara feribotunun 1025 yolcu ile Libya'dan Mısır'a hareket ettiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır hükümetinin talebi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Libya'daki Mısır vatandaşlarının tahliyesinin AFAD'ın koordinasyonunda gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Başkanlığımızın; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında yaptığı organizasyon sonucu 9 Nisan Cumartesi günü İzmir'den yola çıkan Ankara Feribotu, Misurata'ya ulaşmıştır. Ankara Feribotu, Libya'nın Misurata Limanı'ndan 1025 yolcuyu alarak Mısır'ın İskenderiye Limanı'na hareket etmiştir. Yolcuların arasında 3 kişilik Bulgar aile de bulunmaktadır. 26 Türk emniyet mensubu ile 6 kişilik Sağlık Bakanlığı ekibinin de görev yaptığı Ankara Feribotu'nun 14 Nisan Perşembe günü İskenderiye'de olması beklenmektedir. Feribot, yolcularını İskenderiye'de bıraktıktan sonra Misurata'ya geçerek, ikinci bir sefer daha yapacak ve Libya'daki Mısır vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirecektir.''