-ANKARA FERİBOTU ÇEŞME'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Libyalı 321 yaralıyı taşıyan Ankara Feribotu'nun, bugün saat 15.00'te Çeşme Limanı'nda olmasının beklendiği bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından, Libya'dan getirilmekte olan yaralılara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Libya'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle insani yardım faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi. Bu çerçevede, Başkanlığın koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, yaralı 321 Libyalının daha tedavilerinin yapılabilmesi için Türkiye'ye getirilmekte olduğunun belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''27 Mart 2011 tarihinde İzmir'den yola çıkan Ankara Feribotu, Misurata ve Bingazi limanlarından 321 yaralı ile refakatçi ve tahliye amaçlı 158 kişiyi alarak, 4 Nisan 2011 tarihinde ülkemize hareket etmiştir. Refakatçi ve tahliye amaçlı olarak gemiye alınan yolcuların 21'i Türk, 29'u yabancı uyruklu, 108'i ise Libyalıdır. Geminin 5 Nisan 2011 tarihinde saat 15.00 civarında Çeşme Limanı'nda olması beklenmektedir. İlk müdahaleleri, gemide bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralıların, sağlık durumlarına göre hastanelere sevki için Çeşme Limanı'nda gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Yaralıların tedavileri, İzmir'de ve ihtiyaç duyulması halinde çevre illerde bulunan Sağlık Bakanlığına ait hastanelerde yapılacaktır. Getirilen yaralılar ile yolcuların acil ihtiyaçlarının karışlanması için Başkanlığımızca, İzmir Valiliği emrine 500 bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir.'' Açıklamada, Libya'ya insani yardım çalışmaları çerçevesinde, dün ve bugün Genelkurmay Başkanlığınca tahsis edilen üç uçakla, Sağlık Bakanlığından bir tam donanımlı hastane, 70 sedye ve 19 kişilik sağlık ekibi ile Kızılay tarafından temin edilen 18 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi malzemenin gönderildiği de kaydedildi. Bingazi'den dönen uçaklardan biri ile 9 yaralı ve 8 refakatçinin Dalaman'a getirildiğinin duyurulduğu açıklamada, yaralıların Muğla ve Fethiye Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındığı ifade edildi.