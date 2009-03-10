Ankara – Eskişehir arası 1 saat 20 dakika tuttu

Türkiye'nin ilk hızlı treni olan Yüksek Hızlı Tren (YHT), ilk seferini Ankara-Eskişehir hattında yaptı. YHT, Ankara-Eskişehir arasını 1 saat 20 dakikada kat etti.



TCDD Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda YHT'ye ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl önce temelini attıkları YHT'nin, Ankara-Eskişehir etabının 245 kilometrelik toplam mesafesinin 197 kilometresinin hızlı tren hattı olduğunu bildirdi. YHT'nin bu hatta ortalama 170 kilometre bir hızla Ankara-Eskişehir arasını yaklaşık 1,5 saatte kat edebildiğini kaydeden Karaman, hemzemin geçitlerin olduğu bazı yerlerde trenin hızının azaldığını ifade etti.



Karaman, "Yaptığımız bu yol, yepyeni bir nokta. Yeniden yapılmış hızlı tren hattıdır. Daha önceden yapılmış konvansiyonel hattan farklıdır. Hızlı tren, yeni yolda saatte 250 kilometre hızı çok rahat yapabiliyor" dedi.



‘Hızlı tren garı yapacağız’



Karaman, TCDD Genel Müdürlüğü'nün tren garlarını yenileyerek VIP ve CIP salonları yaptığını bildirdi.



YHT için Ankara'da hızlı tren garı projesi hazırladıklarını belirten Süleyman Karaman, projenin Çankaya Belediyesinin başvurması üzerine "Trafik yoğunluğuna neden olacağı" gerekçesiyle yürütmesinin durdurulduğunu söyledi. Karaman, "Çankaya Belediyesiyle konuştuk. Birazcık anlaştık sanıyorum. Bundan sonra sorun kalmaz diye düşünüyorum. Ankara'da hızlı tren garını yakında yapacağız" diye konuştu.



Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas hızlı tren projelerinin tamamlanmasıyla Ankara'ya günde 50 bin yolcunun geleceğini anlatan Karaman, yap-işlet-devret modeliyle hızlı trenler için garlar yaptıracaklarını, böylece Türk iş adamlarına da yatırım olacağı sunacaklarını söyledi.



Dünyadaki hızlı trenlere ilişkin bilgi de veren TCDD Genel Müdürü Karaman, YHT'nin 250 kilometre hıza ulaşabildiğini ve 8 motora sahip olduğunu belirterek, arıza durumunda bir diğer motorun devreye giderek trenin yolda kalmasını önlediğini ifade etti.



‘Sertifika verecek kuruluş yok’



Trende "Sıcas" sistemi bulunduğunu, böylece trenin arıza durumunda denetiminin sağlandığını bildiren Karaman, bu sistem sayesinde hız limitinin de kontrol edildiğini aktardı. Makinistin devre dışı kalması halinde, trenin otomatik olarak kontrol edildiğini ifade eden Karaman, hızlı trenlerdeki güvenliğin de tren setlerinin içinde ve dışında bulunan toplam 20 kamerayla gözlendiğini anlattı.



Karaman, ayrıca hızlı trenlerde yangın ve basınç dengeleme sensörlerinin de bulunduğunu söyledi. Süleyman Karaman, Türkiye'de hızlı trene sertifika verebilecek herhangi bir üniversite veya kuruluş bulunmadığını öne sürerek, bu nedenle YHT'nin Almanya'daki TÜVSUD tarafından sertifikalandırıldığınıbildirdi.



Karaman, YHT'nin Ankara-Eskişehir arasını başlangıçta 1 saat 20 dakikada alacağını, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu mesafenin 1 saat 5 dakikada kat edilebileceğini söyledi.



‘Yolda kalma riski yok’



TCDD Genel Müdürü Karaman, bir gazetecinin, "Elektrik kesintisi durumunda hızlı trenin yolda kalıp kalmayacağını" sorması üzerine, YHT'nin yedek güce sahip olduğunu, ayrıca elektrik aldıkları santrallerin de yedekli olduğunu, bu nedenle trenin yolda kalma riski bulunmadığını belirtti.



Karaman, "Hemzemin geçitlere" ilişkin bir soruya da "Hızlı tren başlayınca biz hemzemin geçitleri kapattık. Bunların çözümü Ankara ve Eskişehir'de belediyenin görevi... Biz buralarda eleman da görevlendiriyoruz. Buralardaki emniyetin sorumlusu belediyedir" yanıtını verdi.



"Ankara-Eskişehir etabının maliyetine" ilişkin soru üzerine Süleyman Karaman, bu etabın 740 milyon Avro maliyetle bitirildiğini, kalan bazı çalışmalar için de 100 milyon Avro'ya ihtiyaç olduğunu söyledi.



Karaman, YHT'nin bilet ücretlerinin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından açıklanacağını bildirdi. Bir başka soru üzerine de Karaman, hemzemin geçitlerde bazı noktalarda önlem alacaklarını ifade etti. Karaman, "Yoğunluk fazlaysa, buralarda geçit yapıyoruz. Faturayı İl Özel İdaresine gönderiyoruz. Mahkemeye de gidiyorlar, bizim lehimize karar çıkıyor" dedi.



"Hızlandırılmış tren kazasına" ilişkin soru üzerine Karaman, bu kazanın hızlı tren rayları nedeniyle değil, hız aşımı yüzünden oluştuğunu savundu.



TCDD Genel Müdürü Karaman, başka bir soruyu yanıtlarken de YHT ile seyahat edecek yolcuların dahili sigorta fonuyla devlet tarafından maksimum düzeyde sigortalı olacağını bildirdi.



Basın toplantısının ardından YHT, Karaman, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk ve basın mensupları eşliğinde ilk seferini Eskişehir'e yaptı.



Ortalama 170 kilometre hızla Ankara-Eskişehir arasını 1 saat 20 dakikada tamamlayan YHT'nin Polatlı-Eskişehir arasındaki bölümde hızının 255 kilometreye çıktığı görüldü

