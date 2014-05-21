Ankara Engelsiz Filmler Festivali başlıyor

20 Mayıs Salı akşamı Opera Sahnesi’nde yapılması planlanan açılış töreni Soma'da yaşanan maden faciası nedeniyle iptal edilen Ankara Engelsiz Filmler Festivali bugün başlıyor.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olarak seyircilerin beğenisine sunulacağı Festival’deki yan etkinlikler de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Festival kapsamında film gösterimleri ve atölye çalışmaları 21-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültürel yaşama katılma hakkının herkese ait olduğu gerçeğinden yola çıkan Festival, engelli bireylerin sosyal ve kültürel haklarını kullanabilecekleri koşulların yaratılmasının bir zorunluluk olduğunu düşünerek tüm gösterim ve etkinliklerini görme, işitme ve ortopedik engelli sinemaseverlerin erişebileceği bir altyapıda hazırladı.

Festival, görselliğe ve işitselliğe dayalı bir sanat dalı olan sinemada bile, gerekli düzenlemeler yapıldığında göremeyen veya işitemeyen seyircilerin diğer seyircilerle aynı seyir zevkini alabileceğini ortaya koymayı, görme ve işitme engellilerin toplumsal yaşama daha eşit katılımına katkı sağlamayı amaçlıyor.