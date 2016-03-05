Ankara Emniyeti'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yürüyüş yasağı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla, Kızılay ve çevresinde yapılacağı duyurulan gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Radikal'in haberine göre, Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli basın yayın kuruluşlarına ve sosyal medyaya yansıyan haberler ile kamuoyuna yapılan duyurularda, haftasonu sabah saatlerinden itibaren, çeşitli grupların, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Sakarya Caddesi'nde toplanarak Kuğulu Park’a, pazar günü ise Kolej Meydanı’ndan Sakarya Caddesi’ne kadar yürüyüş düzenleyeceği şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılması ile uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda belirlenmiş olup, Valilik Makamının 29.01.2016 tarih ve 4296 sayılı Olurları ile belirlenen toplanma yerleri ile toplantı ve gösteri yürüyüş yer güzergahları önceden gözden geçirilerek belirlendiği ve ilan edildiği, aynı kanunun “Yasak Yerler” başlıklı 22'nci maddesinde ise “Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina, tesislerde ve bunların eklentilerinde, 'Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez. Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur' hükmü yer aldığı, bu itibarla, Sakarya Caddesi, Akay Kavşağı, Tunalı Caddesi ve Kuğulu Park arasında kalan güzergah ve çevresi, Kolej Kavşağı ve Kızılay İstikameti Valiliğimizce önceden belirlenen yasal toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarından değildir. Bu nedenle söz konusu güzergahta 'böyle kitlesel katılımlı bir eylemin gerçekleştirilmesi yasal olarak mümkün olmadığı' şeklinde adı geçen sivil toplum örgütlerine Valilik Makamının 04.03.2016 tarihli tebligat yazıları tebliğ edilmiştir.

"Başta Kızılay bölgesi olmak üzere Atatürk Bulvarı, Akay Kavşağı, Tunalı Caddesi, Kuğulu Park, Sakarya Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Kolej Meydanı ile açılan tüm cadde ve sokaklarda gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır."