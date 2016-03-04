Kadınlardan İstanbul Valiliği'ne yanıt: Meydanlar kadınlara kapatılamaz, orada olacağız!

İstanbul Valiliği, 6 Mart’ta Kadıköy’de yapılması planlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne ve mitingine izin vermedi. 8 Mart Kadın Platformu karara tepki gösterirken “Meydanlar kadınlara kapatılamaz” dedi.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, Konuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyen İstanbul 8 Mart Kadın Platformu karara tepki gösterdi. 6 Mart'ta saat 12.00'de Kadıköy rıhtımda buluşacaklarını duyurdu.

Platform, 23 Şubat'ta miting için başvurdukları valiliğin son iş gününe dek cevap vermediğini söyledi. Valilik bugün yaptığı tebligatta alanın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerde olmamasını gerekçe göstererek mitinge izin vermediğini duyurdu.

Platform temsilcileri geçtiğimiz yıl da buranın miting alanı olmamasına rağmen valiliğin her yıl gerçekleştirdikleri yürüyüş ve mitingi engellemediğini hatırlattı.

Açıklamalarında valiliğin kararına tepki göstererek meydanların kadınlara kapatılamayacağını belirttiler:

"Nasıl yaşayacağımızdan ne giyeceğimize, nerede güleceğimizden kaç çocuk doğuracağımıza, kimin için doğuracağımıza kadar hayatımızın sınırlarını kendileri çizmek istiyorlar, bu tavır bunun göstergesidir. Bizler bunun kadınlara ve halklara yönelik saldırıların devamı niteliği taşıdığını biliyoruz. Biz kadınlar hayatın hiçbir alanında onların çizdiği sınırlar içerisinde yaşamayacağız, yaşamımız, emeğimiz, özgürlüğümüz için direniyoruz. 6 Mart pazar günü saat 12.00'de Kadıköy iskele meydanında olacağız. Meydanlar kadınlara kapatılamaz."

Platform, saat 12.00’de Numune Hastanesi’nden yürüyüş yaparak 13.00’te Kadıköy Rıhtım’daki miting gerçekleştireceğini duyurmuştu.