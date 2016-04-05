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"Ankara Emniyet Müdürü, üç gün çalıntı plaka araçla 'tebdil-i kıyafet' dolaştı, durduran olmadı!"

Karaaslan'ın asayiş kontrollerini koordine eden polisleri sert biçimde uyardığı belirtiliyor

05 Nisan 2016 11:01

17 Mart'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Mahmut Karaaslan'ın, üç gün boyunca emniyetçe aranan "çalıntı" plakalı araçla bin 400 MOBESE kamerası tarafından 24 saat izlenen bulvar ve cadde gibi ana arterlerde dolaştığı, 41 plakanın takıldığı araç hiç bir polis ekibince çevrilmediği, Ankara'nın 513 noktasındaki MOBESE ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarınca da tespit edilemediği iddia edildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Mahmut Karaaslan 19, 20 ve 21 Mart günleri, çalıntı plakataktığı araçla yaptığı "gizli" denetimde hiçbir kontrol noktasında durdurulmamasına sinirlendi. Bu olaydan sonra Karaaslan'ın başta MOBESE'den sorumlu müdürler olmak üzere asayiş kontrollerini koordine eden polis şeflerini sert biçimde uyardığı belirtiliyor.

Türkiye çapında uygulanan ve MOBESE adı verilen Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nde sadece çalıntı ve adli makamlarca aranan araçlara ilişkin kayıtların tutulduğu öğrenildi. MOBESE'lerde sistemin ağır çalışmasına neden olduğu gerekçesiyle hacizli-yakalamalı ya da APB diye bilinen "ikiz" plakalara ilişkin bir kaydın tutulmadığı belirlendi.

17 Şubat'ta Merasim Sokak'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri servis otobüslerini hedef alan intihar eyleminde polise "çalıntı" ihbarı yapılan bombalı bir araç kullanılmıştı. TAK üyesi Abdulbaki Sömer, İzmir'den çalıntı ihbarı yapılan 34 HF 3100 plakalı araçla intihar saldırısı düzenlemişti. Eylemde 29'u askeri personel şehit olmuş, 61 kişi de yaralanmıştı.

TAK üyesi Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal da 13 Mart akşamı Şanlıurfa'dan satın alınan 34 HGH 44 plakalı BMW marka otomobille Güvenpark'ta intihar saldırısına imza atmıştı. 37 kişinin öldüğü saldırıda 125 kişi de yaralanmıştı.

Ankara'da 10 Ekim 2015'de Barış mitingine gelen gruba IŞİD terör örgütünce iki ayrı canlı bomba ile intihar eylemi düzenlenmişti. Kanlı eylemde 103 kişi hayatını kaybederken, 246 kişi yaralanmıştı.

 

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