Ankara Valiliği'nden okullarda öğretmenlerden oluşacak ‘terörle mücadele komisyonu’ talimatı

Ankara'da Etimesgut ilçe Milli Eğitim Müdürülüğü'nün resmi ve özel okul müdürlerine gönderilen bir yazıda Valilik talimatı doğrultusunda "teröre karşı mücadele için" öğretmenlerden oluşan bir komisyonla çalışmlar yapılması ve her ay rapor verilmesi istendiği bilgisi verildi. Söz konusu komisyonlarda Rehberlik, Edebiyat, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarından öğretmenlerin görev alması istendi.

Evrensel'in haberine göre, Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Elif Çuhadar, yazıda belirtilen branşlar ile ırkçı kurgularla bir program uygulatılmak istendiğini, ülkedeki kutuplaştırma politikasının okullarda da yaygınlaştırılmak istendiğini ifade etti. Valilik talimatı 16 mart 2016 tarihinde Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından tüm resmi ve özel okul müdürlüklerine gönderildi. Söz konusu yazıda, valiliğin şu ifadesine atıf yapılıyor: “’Devletimizin polis, jandarma ve diğer güvenlik teşkilatları başta olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Milli birlik ve beraberliği için terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede bütün kurum ve kuruluşların kendi alanlarında bu çalışmaya katılımlarının taşıdığı önemin büyüklüğü’ vurgulanmaktadır.” Söz konusu yazıda “terörle mücadele” kapsamında çalışmalar yapması ve raporlar vermesi için kurulması istenen komisyonlar ise şöyle tarif ediliyor: “Bu kapsamda ilçemize bağlı okullarda görevli rehberlik görevi yapan öğretmenler başta olmak üzere Edebiyat, Tarih, Din ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden oluşan komisyonlar marifetiyle hazırlanacak bir program dahilinde uygun yol ve yöntemlerle önemli gün ve haftalarda belritilen konular üzeirnde hassasiyetle durulmasını ve yapılan çalışmaların aylık raporlar halinde her ayın 25'ine kadar Valiliğimize iletilmek üzere Müdürlüğümüz Kültür Bölümüne gönderilmesini önemle rica ederim.”

Irkçı gösterilere dönüşebilir

Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Elif Çuhadar, ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gönderilen talimatı “Hükümet emekçiler ve öğrencilerde en geri duygu ve düşünceleri beslemek için yeni araçlar yaratma peşinde” olarak değerlendirdi. Ülkedeki kutuplaştırma politikasının okullarda da yaygınlaştırılmak istendiğini belirten Çuhadar, bu işi görev edinen kimi öğretmenler tarafından ırkçı gösterilerin sergilenmesine neden olacağını ifade etti. Öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının birer propaganda aracı olarak kullanılmak istendiğini kaydeden Çuhadar, komisyonun görev tanımınında tam olarak yapılmadığını, açık kapı bırakıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Açık kapılardan da isteyen istediği yoldan yürür. Bu da başka yansımalara neden olur. Mesela komisyon iktidara yakın insanlardan da oluşabilir. Biliyorsunuz iktidar yukarıda rüzgar ekse aşağı da fırtına biçiyorlar. Bu nedenle komisyonda bulunan bu tip kişiler iktidara yaranabilmek için çalışma yürütebilir. Siz görev tanımını net olarak belirlemezseniz bu komisyonlar emekçilerin barış talepli kampanyalarını ezecek çalışmalar yürütebilir ve bu uygulamalara karşı çıkanları hedef haline getirebilir” dedi. Çuhadar, “Bakanlığın yapması gereken bunlar değil, son günlerde daha fazla ortaya çıkan okullardaki cinsel istismarlara karşı rehber öğretmenlerle bilinçlendirme faaliyetidir” diye konuştu.

Bu talimatın yanı sıra maarif müfettişler toplantılarında verilen talimatlar, Başbakanlık genelgesi ve soruşturma furyaları ile eğitim emekçileri üzerinde baskı kurulmak istendiğini dile getiren Çuhadar, bu nedenle işyerlerinde huzur kalmadığını ve eğitim emekçilerinin de sendikalarına sık sık kaygılarını ilettiğini söyledi.