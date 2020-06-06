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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan açıklaması: 36 kişi hakkında işlem başlatıldı

06 Haziran 2020 18:57

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan ile ilgili sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,  "Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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