Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili iddialar sürerken Ankara Emniyeti'nden 'intihar' açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sema Esen (Aleyna Çakır) ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, 3 Haziran’da Ankara’nın Keçiören ilçesinde Sema Esen’in (Aleyna Çakır) ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde paylaşımlar yapılması nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

“Şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır”

Açıklamada, “17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit Uygun ve E.Ö.’den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır” denildi.

“Adli tahkikat devam etmektedir”

Açıklamada dikkat çeken nokta, olayın intihar mı cinayet mi olduğu yönünde soruşturma devam ederken Ankara Emniyeti'nin “3 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine" ifadesini kullanması.

Emniyet açıklamanın devamında olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin savcılık gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti ve "Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir” dedi.

Ne olmuştu?

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümit Can Uygun isimli şahıs tarafından darp edilme görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada genç kadının ölümünün araştırılması ve aydınlatılması için çağrılar yapıldı. Demirören Haber Ajansı (DHA) Aleyna Çakır'ın gerçek isminin Sema Esen olduğu bilgisini geçti.

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. Ümit Uygun'un haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.