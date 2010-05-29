Ankara elektriksiz kalacak!

T24 - Bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları dolayısıyla 31 Mayıs Pazartesi, 1 Haziran Salı ve 2 Haziran Çarşamba günü Ankara'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, elektrik alamayacak yerler, gün ve saat olarak şöyle:



Çankaya'da;



31 Mayıs'ta, Dikmen Caddesi, Akpınar Mahallesi 1. Cadde, 37. Sokak, İlker Mahallesi 1, 2, 3. caddeler, 113. Sokak, Perçem, İğde sokaklar, Öveçler 4. Cadde'nin bir kısmı, Şehit Osman Mahallesi, 43. Sokak, Çaldağ Polis Tesisleri, Malazgirt Mahallesi, 1. Cadde, 19, 38, 62. sokaklar, 09.00-17.00 saatleri arasında,



1 Haziran'da, Dikmen Sokullu Caddesi, Pir Sultan, Efe, Dikmen Yıldızı sokaklar, Hürriyet Caddesi'nin bir kısmı, Sokullu Nakış, Name, Mimar sokaklar 09.00-17.00 saatleri arasında, Emek 10. Cadde, Bişkek, Kazakistan, Bosnahersek caddeleri, Bahçeli 24, 18. sokaklar, Emek 75, 67. sokaklar, Milli Kütüphane, TRT Arı Stüdyoları, Eser Yapı Kooperatifi, Akdeniz Caddesi'nin bir kısmı, Konya Yolu bir kısmı, Ulusoy Tesisleri, Türk Ocağı Caddesi Foto Film, Ufuk Hastanesi'ne 05.30-08.30 saatleri arasında, Bahçeli Azerbaycan Caddesi, 5. Cadde, 37, 40, 41, 44, 45. sokaklar, Süreyya Aydemir Sokak ve civarına 08.00-17.00 saatleri arasında,



2 Haziran'da, Cinnah Caddesi 16 numara ile 40 numara arası ve civarına 08.00-17.00 saatleri arasında, Cinnah Caddesi Basın Sitesi, Vilibrad Sokak, Cinnah Caddesi 80 numara ve civarına 09.00-14.00 saatleri arasında, Köroğlu, Bağlar, Mahatma Gandi, Kırkkonaklar Şemsettin Günaltay, Nenehatun, Uğur Mumcu caddeleri, Bağdaşanlar, Kemer, Kehribar sokaklar, Birlik Mahallesi, 95. Sokak, Tekman, İzci, Filistin sokaklar, P 7 Pompa İstasyonu'na 09.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında,



Altındağ'da;



31 Mayıs'ta, Kazım Karabekir, Etlik, Tunç, Çevreli, Çankırı caddeleri, Asu Tesisleri, Alma, Çağrı, Aslanbey sokaklar, SSK Hastanesi, Engürü Mahallesi, Babür, Altındağ caddeleri, Yeni Sanayi, Rüzgarlı Sokak'ın bir kısmı, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İrfan Baştuğ Caddesi'nin bir kısmına 09.00-13.00 saatleri arasında,



Mamak'ta;



31 Mayıs'ta, Yakupabdal Mahallesi girişi, Eski Plastik Fabrikası civarı, 09.00-1700 saatleri arasında,



1 ve 2 Haziran'da, iki gün süreyle, Yakupabdal Mahallesi'nin bir kısmına, 09.00-17.00 saatleri arasında,



Keçiören'de;



31 Mayıs'ta, Çiçekli, Karargahtepe, Tepebaşı Mahalleleri, Sanatoryum, Selçuklu, Günsazak caddeleri ve Civarı, Camiönü, Kuytu, Kuram, Bilinç, Çetinkaya, Karaelmas, Başaran, Çağlar, Boztepe, Birsen, Tansel, Çaldağ, Çamlık sokaklar ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında,



1 Haziran'da, Karargahtepe, Kalaba mahalleleri Ahmet Vefik Paşa, Atış caddeleri ve civarı,Sakızadası, Çelenk, Diyar, Batur, Hünkar, Lüleburgaz, Demirköy, Beyşehir, Hopa, Laleli, Lavanta, Oltu, Olcay sokaklar ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında,



2 Haziran'da, Karargahtepe, Kalaba Mahalleleri Ahmet Vefik Paşa, Kütükçü Alibey, Fatih, Atış caddeleri ve civarı, Billursu, Andar, Tekir, Rençber, Onurlu, Haliç, Hüzün, Fedakar, Ayfer,Ganimet, Gazel, Hanımeli, Nesrin, Beyzade, Leylak, Ebruli sokaklar ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında,



Sincan'da;



31 Mayıs'ta, Dökümcüler Sitesi 4, 5. sokakların bir kısmına, 17.00-22.00 saatleri arasında, Malıköy, Türkoba, Alcı, Alagöz, Hisarlıkaya, Ücret, Çokören, Yenihisar, Girmeç mahallelerine 13.30-14.30 saatleri arasında,



1 Haziran'da, Dökümcüler Sitesi 1, 2. sokakların bir kısmına 17.00-22.00 saatleri arasında, Temelli, Beyobası, Yeni Bacı, Alaçorak mahallelerine 11.30-12.30 saatleri arasında,



31 Mayıs, 1 ve 2 Haziran'da, üç gün süreyle, Akşemsettin ve İstasyon mahalleleri Pehlivan, Latif, Kale, Menekşe, Hisar, Güvercin, Saka, Nur, Çağlayan'ın bir kısmı, Kızılırmak Sokak'ın bir kısmı, Seyhan, Ceyhan, Bahadır, Murat, Karanfil, Döner, Kartal, Hünkar, Sultan, Mini, Ender, Derya, Elmas, Emir, Kaya sokaklar, Bosna, Polatlı, Yazı caddelerinin bir kısmına, 09.00-17.00 saatleri arasında, Malıköy, Türkoba, Alcı, Alagöz, Hisarlıkaya, Ücret, Çokören, Yenihisar, Girmeç mahallelerine 13.30-14.30 saatleri arasında,



Kalecik'te;



31 Mayıs ve 1 Haziran'da iki gün süreyle, Akbürk, Akbürk Yeni Yerleşim, Çiftlik, Çiftlik Yeni Yerleşim, Karahöyük, Akcataş, Yeniçöte, Hasayaz, Yılanlı, Tavşancık, Haydar Ahmet Adil mahalleleri, Eskiköy, Eskiköy Yeni Yerleşim, Değirmenkaya, Yeşilöz, Kuyucak, Eşmedere Koyunbaba,Şemşettin, Beykavağı, Yüzbey, Karatepe, Hançılı, Demirtaş, Kınık, Kozayağı, Karacakaya köyleri,Hasanbasri, Çimhal, Bekir Tümay, Neka, Neka.Y.D, Ünal Karakoç, Aslan Karakoç, Turkcell ve Avea,Hasan Karakoç, Eskiköy Karayolları Bakım Evi, Karahöyük Aski Sulama, Değirmenkaya Aski Sulama, Beykavağı içmesuyu, Kuyucak içme suyu, Eşmedere içme suyu, Ahmet Gürbüz, Üç Yıldız özel trafolarına 09.00-14.00 saatleri arasında,



2 Haziran'da, Çatma Mahallesi, Gümüşpınar Köyü, Rahmi Aktepe, Bak İ.N.Ş, Şişman Yumurta özel trafolara 09.00-14.00 saatleri arasında,



Gölbaşı'nda;



1 Haziran'da, Oyaca, Boyalık, Dikilitaş mahallelerine 09.30-10.30 saatleri arasında,



Çubuk'ta;



2 Haziran'da, Boztepe, Karadana, Karadana su deposu, Bodurlar, Bodurlar su deposu, Akbayır, Elmalı, Dedeler, Camili, Camili Söğütçik Mahallesi, Küçük Ali, Aşağı Emirler 1 ve 2, Oymide,Demirci, Meşeli 1 ve 2, Sarısu, Sarısu su deposu, Tepe Sarısu, Kösrelik, Kösrelik Çirpili, Kuyumcu, Kızılöz, Yukarı Emirler su deposu, Yukarı Emirler 1 ve 2 köyleri, Avea vericisi, Hasan Şan, Pertaş Perlit, Camili Tv vericisi, Seda İnşaat, Karaoğlu Petrol, Ertan Zahire, Soyoğlu Kum Ocağı, Cemal Akoğlu, Ali Rıza Koç özel trafolara 08.00-18.00 saatleri arasında,



Akyurt'ta;



1 Haziran'da, Karacalar, Kızık, Bozca, Yıldırım, Atatürk, Çam, Karayatak, Uzunlar, Yağızoğlu mahalleleri, Akyurt Öncü Sanayi Sitesi, C.C. Madeni Yağ, Mehtap Sokak, Çok Programlı Lise, Doktor Neslihan Özenli ve Kızık caddeleri, Şükrü Acar İlköğretim Okulu, Nehire Bir İlköğretim Okulu, belediye su kuyuları, Yeşiltepe Bağlar Mevki, Şehit Satılmış Taşdelen, Cihangir, Çınar Caddesi, Akyurt Devlet Hastanesi ve civarına 08.00-18.00 saatleri arasında,



2 Haziran'da, Yıldırım Mahallesi, Karacam, Korkmaz sokaklar ve civarı, Höyük Parkı ve içerisindeki vericiler, Yeşiltepe, Kalaba mahalleleri, TOKİ Blokları, Mezbaa, Akkent, Yeşilkent, İdaal siteler, kaymakamlık lojmanı, jandarma, Akyurt İlköğretim Okulu, Yakup Oğlu İlköğretim Okulu, Kalaba kavşağı trafik ışıkları ve civarına 08.00-18.00 saatleri arasında,



Polatlı'da;



31 Mayıs'ta, Yeni, İstiklal mahalleleri Nasrettin Hoca Bulvarı'nın bir kısmı, Koşay, Gençlik caddeleri, Kahramanlar, Mevlana caddelerinin bir kısmı, 19 Mayıs Caddesi Yunus, Sadık, Mızrak sokaklar, Hacı Bayram Veli Bulvarı'nın bir kısmı, Kırtızlar, Emek, Gün, Yıldırım, Altınbaşak, Anadolu un fabrikaları, Feza Aygaz Otogaz Tesisi, İnönü İlköğretim Okulu, Eğitim Uygulama Okulu,Huzurevi, Polatlı Şehir Terminali'ne 09.00-17.30 saatleri arasında, Bak Piliç, İntepe Mermer, Levent Tekeli Çiftliği, Turanlar Makine, Soyut, Aşan Granit, Süperson, Weber, Vizyon, Pvc, Polmen'e 09.30-10.30 saatleri arasında, Aça Otomotiv A.Ş, Anadolu Metalurji, Microdis'e 10.30-11.30 saatleri arasında, Polatlı Ticaret Borsası, Gündoğan Köyü, Polatlı Belediyesi Gündoğan Köyü İçme Suyu Tesisi, - Şa-Ra, Çiftçiler Yem, Eker-Mak, Ender, Sakarya, Koç tuğla fabrikaları, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 11.30-12.30 saatleri arasında, Karapınar, Beyceğiz, Çimenceğiz, Poyraz, Gedikli, Hacıtuğrul, Eski Bacı, Yağmurbaba köyleri, Ors Rulman Sanayi Ticaret A.Ş, TRT Temelli Verici İstasyonu, Özyörük Madencilik A.Ş, Savini Ayakkabı, Mustafa Sümer Beton Santrali, Hasan Sümer Beton Santrali, Temelli Askeri Havaalanı, Ihlamurkent, Bayındır Kooperatifi, Türkkonut Şantiyeleri, Taymek, Aslanlar Petrol, Erdal Petrol, Turkcell, Vodafone, Avea baz istasyonları, Ozan Beton, Oyak Beton, Aso II. ve III. Osb İçme Suyu, Trb Kılıç İnşaat, Ozan Madencilik, Balbay Yapı Malzemeleri, Türkkonut Şantiye Binaları, TPAO Şantiyesi, Kuğugölü Restorant, Temelli Gecekondu Önleme Bölgesi, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 13.30-14.30 saatleri arasında, Adatoprakpınar, Uzunbey, Yüzükbaşı, Sinanlı, Hacıosmanoğlu, Tüfekçioğlu, Yağcıoğlu, Sincik, Şıhahmetli, Hacımusa köyleri, Polatlı Belediyesi Yüzükbaşı içme suyu, Tigem Polatlı İşletme Müdürlüğü, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 14.30-15.30 saatleri arasında, Şıhali, Kızılcakışla, Taşpınar, Babayakup, Eskiköseler, Karakaya, Karayavşan, Yeşilöz, Sivri, Ahırlıkuyu köyleri ve Aşkar Yaylası, Timsan Taşocağı, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 16.30-17.30 saatleri arasında,



1 Haziran'da, Esentepe Mahallesi, Akıncılar, Stadyum, Mimar Sinan caddeleri, Karaca, Hanımeli, Arı, Kelebek, Fırın, Güvercin, Keklik, Sığırcık, Kalem, Sağlık, Gonca, Bülbül, Atik, Kanarya, Çalıkuşu sokaklar, Şentepe Mahallesi, Fatin Rüştü Zorlu, Doğan caddeleri, Elit, Burak,İlknur, Eren, Öncü, Emrah, Ece, Can, Şirin, Emniyet, Özen sokaklar, Şehit Murat Erden, Mevlana, Seçkin caddelerinin bir kısmı, Atatürk Lisesi, Mehmet Gönenç İlköğretim Okulu, Duatepe SSK Hastanesi'ne 09.00-17.30 saatleri arasında, Kargalı, Kuşçu, Macun, Yenidoğan, Olukpınar, Şabanözü, Avşar, Müslüm, Sarıoba, Karaahmet, Oğuzlar, Güreş, Hıdırşeyh köyleri, İstaş, Hükmü Peker, Kartavuk, Selamoğlu Nakliyat, Makromermer, Erten Matbaa, Gıpta, Özgün Matbaa, Öztoklu Mermer, Ayfor Çelikkapı, Türklift Asansör, Ufuk Petrol, Özbek Petrol, Koton Petrol, Ava Petrol, Tp Petrol, KMC Tarım Makineleri, Babaoğlu Petrol, Altınörs Tarım Makinaları, Durak Nakliyat, ÇMS Fırça, GMS Mermer, Antes Çelik Boru, Hema içme suyu, Ors İçme Suyu, Tekin Lunapark, Toros Gübre, Aytekinler Petrol, Tukcell, Vodafone, Avea baz istasyonları, Doğan Mermer, Ankara Çelik Kapı, Mirap Petrol, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 11.30-12.30 saatleri arasında, Karahamzalı, Avdanlı, Yıldızlı Cumhuriyet, Yaralı, Kocahacılı, Beşköprü, Yenimehmetli, Toydemir, Sarıhalil,Türkkarsak, Karakuyu, Ördekgölü, Sabanca, Karabenli, Ilıca, İnler, Özyurt, Kabak, Türk Taciri, Hacımuslu köyleri, Asfalt, Şantiyesi, Hasan Sümer Taş Ocağı, Koçyiğit İnş. Taş Ocağı, Özak Madencilik, Kartal Tuğla Fabrikası, Gordion Madencilik, Bakpiliç, Tamtaş, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 10.30-11.30 saatleri arasında, İğciler, Sakarya, Çanakçı, Karailyas, Tatlıkuyu, Yenice, Gümüşyaka, Eskikarsak, Eski Polatlı köyleri, Elhak Yaylası, Topçu ve Füze Okulu Sakarya Kışlası Sosyal Tesisleri, Fermak İnşaat Ltd.Şti, Ankara Yem, Ata Tohumculuk, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 13.30-14.30 saatleri arasında, Şehitlik, Gazi, Mehmet Akif, Çamlıca, Cumhuriyet Mahalleleri, Kurtuluş, Zafer, Fatih, İstiklal mahallelerinin bir kısmı, Yeni Mahalle'nin bir kısmı, Duatepe Devlet Hastanesi A Blok'a 15.30-16.30 saatleri arasında, Şentepe, Esentepe, Gülveren Mahalleleri, İstiklal, Cumhuriyet, Kurtuluş, Zafer, Fatih mahallelerinin bir kısmı, Yeni Mahalle, Duatepe Devlet Hastanesi B Blok, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'na 16.30-17.30 saatleri arasında,



2 Haziran'da, Esentepe, Şentepe mahalleleri, Akıncılar, Yaşar Doğan, Binbaşı Ali Niyazi, Kıbrıs, Işıklar, Turgut Reis, Samanyolu, Koşay, Mevlana caddeleri, Emniyet Sokak'ın bir kısmı, Martı, Ihlamur, Levent, Söğütözü, Tanışık, Park, Erenler, Çim, Sığırcık, Ahududu, Torun,Dumlupınar, Demet, Papatya, Yemen, Yasemin, Nergiz, Kurt, Saka, Yetik, Cevahir, Zümrüt, Fidan, Orkide, Gül, Güleryüz, Zambak, Büklüm, Gelincik, Çilek, Köroğlu, Kuzey, Akasya, Güney, Kutup, Sardunya sokaklara 09.00-17.30 saatleri arasında, Topçu ve Füze Okulu Sakarya Kışlası, Tetik Petrol, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine, 09.30-10.30 saatleri arasında, Beylikköprü Köyü Yörükler Mahallesi, Aşağı Ömerler Köyü, Knaf Madencilik, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 10.30-11.30 saatleri arasında, Topçu ve Füze Okulu Nazmi Elmas Kışlası'na 11.30-12.30 saatleri arasında, Sazılar, Ömerler, Yeniköseler, Karacaahmet, Gençali, Beylikköprü köyleri, Çağlayık Mahallesi, Polimteks Madencilik, Yüksel Kardeşler Madencilik Ltd.Şti, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 13.30-14.30 saatleri arasında, Polatlı OSB'ye 14.30-15.30 saatleri arasında,



Haymana'da;



31 Mayıs'ta, Türkşerefli Köyü'ne 13.30-14.30 saatleri arasında, Emirler Kesik Kavak Köyü'ne 14.30-15.30 saatleri arasında, Ahırlıkuyu, Boşnakkesikkavak, Gedik, Esenköy, Evci, Söğüttepe, Tabaklı, İncirli, Aktepe, Karapınar, Demirözü, Gedikli, Eskikışla, Yamak, Ataköy, Şerefligökgöz, Katrancı, Yaprakbayır, Bahçecik, Kirazoğlu, Devecipınarı, Büyükkonakgörmez, Küçükkonakgörmez, Serçesaray, Boğazkaya, Saatli, Tepeköy, Kerpiç, Alahacılı, Toyçayır, Çatak, Yeşilyurt, Sarıdeğirmen, Sarıgöl, Durutlar, Yaylabeyi, Türkhöyük, Karaömerli, Dereköy, Yeniköy, Cingirli, Culuk, Boyalık köyleri, Haymana Belediyesi Başdeğirmen içme suyuna 16.30-17.30 saatleri arasında,



1 Haziran'da, ilçe merkezi, Yenice, Balçıkhisar, Bumsuz, Yurtbeyli Beldesi ve mahalleleri, Karahoca, Kızılkoyunlu, Karasüleymanlı, Çeltikli, Sinanlı, Serinyayla, Büyükyağcı, Kücükyağcı, Cihanşah, Sazağası, Altıpınar, Bostanhöyük, Yukar Sebil, Kutluhan, Yergömü, Yeşilköy, Çayraz köyleri, Seğmenler Su, Enkar Mantar, Haysüt, Şenbaba Yumurta, İkizce Ziraat Fakültesi, 3. şahıs tarımsal sulama müşterilerine 09.30-10.30 saatleri arasında, Kavak Evliyafakı köylerine 10.30-11.30 saatleri arasında,



Kızılcahamam'da;



1 ve 2 Haziran'da, iki gün süreyle, Kırköy, Aşağı Çanlı, Akçakese köylerine, Kırköy Koçaklar, Aşağı Bakırköy, Yukarı Bakırköy, Yıldırım Ören Cebeci, Yıldırım Demirciler, Yıldırım Yağlıca, Yıldırım Evegiren, Yıldırım Hacılar, Yıldırım Ören, Yıldırım Ulucak'a 09.00-17.00 saatleri arasında,



Ayaş'ta;



1 Haziran'da, Gençali Köyü'ne 11.30-12.30 saatleri arasında.





