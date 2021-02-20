Ankara Eczacılar Odası Başkanı Ercanlı: Zam gelecek diye çok sayıda ilaç piyasada yok

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaca yüzde 20 zam uygulanacağını belirterek “Her yıl aynı sorun. Şubatta zam geldiği için bir sürü ilaç piyasada yok. Hasta ilaca erişemiyor” tepkisini gösterdi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, Ercanlı, “Bu zam dönemlerinde ithal ilaç sıkıntısı yaşıyoruz. Firmalar zam var diye ilaç ithal etmiyor. Bu ilaca ulaşımda eksiklik yaratıyor. İlaca gelen her zam özellikle emekli ve çalışanların katkı paylarını artırıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdem ise “İlaç fiyatları yılda bir belirlenir. Her yıl Avro kuruna bakılır. Buna göre firmalarla Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri görüşür. Bunun sonucunda bir orta yer bulunur. Önceki sene yüzde 12 zam gelmişti. Şimdi bütün ilaçlara yüzde 20 zam yapılacak” bilgisini paylaştı.

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