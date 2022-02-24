Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı: Piyasada, beş ilaçtan biri hâlâ bulunamıyor

İlaçtaki yüzde 37’lik zammın etiketlere yansımasının ardından Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, piyasada, beş ilaçtan birinin hâlâ bulunamadığını belirterek “İlaç yokluğu şu anda yüzde 20’nin altında. Diyabet ilaçlarında, tansiyon ilaçlarının bir kısmında, kanser ilaçlarında sıkıntılar var” dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ilaçlara yüzde 37’lik zam yapmıştı. 19 Şubat itibarıyla zamlı tarife ilaç etiketlerine yansımıştı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, güncellemenin ilaç temininde yaşanan sorunlara nasıl etki ettiğini değerlendirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, güncellemenin kısa vadede sorunu çözdüğünü belirten Ercanlı, “İlaç yokluğu şu anda yüzde 20’nin altında. Ama yüzde kaça kadar gerileyecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bizim öngörümüz bunun kısa süreli bir çözüm olduğu, belli bir süre sonra yokların artarak devam edeceği yönünde” dedi. Piyasada beş ilaçtan birinin bulunamadığını aktaran Ercanlı, “Her hastalık grubunda ilaç yok. Diyabet ilaçlarında, tansiyon ilaçlarının bir kısmında, kanser ilaçlarında sıkıntılar var” bilgisini paylaştı.

"Yerli ilaç sanayisi güçlendirilmeli”

Mevcut durumda önümüzdeki yıl ilaçlara yüzde 50 zam gelebileceğini belirten Ercanlı, “Sağlık Bakanlığı kritik ilaç stoklarını bildiren bir alarm sistemi kurmalı. Bu sistemle stok kritik seviyenin altına düştüğünde ilaç bulunurluğunun sağlanması gerekiyor. Yerli ilaç sanayisi de güçlendirilmeli” diye konuştu.