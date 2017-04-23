Ankara, Düzce ve Eskişehir'de kar yağışı

Yurdun birçok şehrinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'da TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece başlayan sağanağın sabah saatlerine doğru yerini bıraktığı kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesi ile karayolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Düzce

Düzce'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin Düzce kesiminde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Kentin yüksek mevkilerinde de etkili olan kar sonrasında Güzeldere, Topuk Yaylası, Samandere ve Kardüz yaylalarında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Ekipler, sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını, sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istiyor.

Eskişehir

Eskişehir'de de sabah başlayan kar yağışı, sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ana caddeler belediye ekipleri tarafından açılırken, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Polis ekipleri, sürücüleri kaygan zemin nedeniyle uyardı.

Kastamonu

Kastamonu, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı yüksek kesimler, Kastamonu Havaalanı, Kadı Dağı mevkisi ve Ilgaz Dağı geçidinin yanı sıra kent merkezinde de etkili oldu.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılması dolayısıyla Ilgaz geçidinde sürücüler önemli bir sorun yaşamazken, trafik ve Karayolları ekipleri bölgede tedbir aldı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.