Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi: Yükselen faşizme karşı sesimizi yükseltiyoruz

'Barış için Akademisyenler'in yaptığı "Bu suça ortak olmuyoruz" açıklaması tartışılmaya devam ederken, 'Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nden yapılan açıklamada hem siyasi iktidara, hem de PKK'ya çağrı yapıldı. "Yükselen faşizme karşı sesimizi yükseltiyoruz" başlıklı açıklamada, hendeklerin yaşanan çatışmaların sebebi değil, devletin politikalarının bir sonucu olduğu savunularak, "Erdoğan rejimi bunları bahane yaparak kendi Kürt vatandaşlarını öldüremez, zulmedemez, onurlarını ayaklar altına alamaz, cenazelerini zırhlı arabaların ardından sürükleyemez, kentlerini harabeye döndüremez" dendi.

Açıklamada ayrıca "PKK ise Kürtlerin imha edilmesi politikasıyla mücadele ederken kör teröre kayarak sivillere zarar veremez, kendi halkını çaresiz bırakamaz, iktidara daha büyük baskı uygulama bahanesi yaratamaz" ifadelerine yer verildi. Açıklamaya, aralarında gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, sanatçıların ve aydınların da bulunduğu 270 isim imza attı.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nden yapılan açıklamanın tam metni ve imzacıları şöyle:

Türkiye toplumu, “korkutulan insanlar otoriteye sığınır” taktiği icabı, planlanan tek adam rejimi için gerekli kargaşaya götürülüyor.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, Türkiye kamuoyuna şunların farkında olduğumuzu ilan ediyoruz:

1) Erdoğan Rejimi, bizzat yarattığı bu kargaşayı bahane ederek, resmî ideoloji dışındaki farklı düşüncelerini ifade eden akademisyenler başta olmak üzere Türkiye halkına 12 Eylül’ü aratacak bir baskı asla uygulayamaz.

2) “Hendekler ve barikatlar” denilen olay, bugünkü kargaşanın SEBEBİ değildir. Kürtlere 1919’dan bugüne kadar verilip tutulmayan sözlerin, son olarak da müzakere masasını devirmenin yarattığı hayal kırıklığının ve Kürtlere uygulanagelmiş boğucu baskının günümüz koşullarındaki SONUCUDUR.

3) Erdoğan Rejimi bunları bahane yaparak kendi Kürt vatandaşlarını öldüremez, zulmedemez, onurlarını ayaklar altına alamaz, cenazelerini zırhlı arabaların ardından sürükleyemez, kentlerini harabeye döndüremez.

4) PKK ise Kürtlerin imha edilmesi politikasıyla mücadele ederken kör teröre kayarak sivillere zarar veremez, kendi halkını çaresiz bırakamaz, iktidara daha büyük baskı uygulama bahanesi yaratamaz.

İmzacılar:



Abdullah Oktay, Abdülbasit Nilüfer, Abud Can, Adnan Cangüder, Adnan ChalmaKulhan, Adnan Genç, Adnan Levent, Ahmet Aykaç, Ahmet Çetin, Ahmet Ece, Ahmet Öğüt, Ahmet Tercan, Akdir Acı, Akın Atauz, Alaeddin Gündüz, Ali Çimen, Ali Fuat Karaöz, Ali Gökkaya, Alişer Aslan, Arafat Yılmaz, Arif Ali Cangı, Attila Tuygan, Aysel Özdilek, Aysun Şimşek, Ayşe Batumlu, Ayşe Nurhayat Üner, Ayşegül Bayraklı, Azad Kızıl, Azat Kunur,Aziz Tunç, Azize Ayık, Baskın Oran, Baver Meygil, Betül Karakaş, Birgül Turan, Bora Kılıç, Bozkurt Kemal Yücel, Burhan Yıldız, Bülent Demirkaya, Bülent Tekin, Cane Çelik, Cebrail Dolaşan, Cemal Ağırbaş, Cemil Demircan, Cemile Uyan,Cennet Bilek, Cesur Vuran, Cevdet Albayrak, Coşkun Abik, Cumali Uyan, Dalyan Ertaş, Deniz Aslan, Deniz Ürkmez, Dilan Bukebuğraç, Diyar Onar , Dursun Kahraman, Duygu Dalar, Edip Balık, Eflan Topaloğlu, Elif Elvan Uluutku, Elif Nur Arı, Emin Keşmer, Emine Şakar, Emine Yaldız, Emrah Aktaş, Emrah Bumin, Ercan İpekçi, Erdal Doğan, Erdal Yıldırım, Erdoğan Aydın, Ergun Kuzenk, Ergün Evrensel, Erhan Demir,Erkan Arslan, Erol Özkoray, Ersoy Yıldırım, Ertuğrul Atagün, Esra Akdağ, Eşref Mumcu, Eyüp İlban, Fadime Koca, Faruk Yalçınkaya, Fatime Akalın, Fatma Dikmen, Ferda Fahrioğlu Akın, Ferdan Ergut, Ferhat Dağdelen, Ferit Karabulut, Fevzi Bor , Feza Tunç, Fırat Güneş, Fırat Telermen, Fikret Başkaya, Fikri Shakho, Fuat Çelik, Gabriel Oussi, Galip Arı, GarbisHatemo, Garo Kaprielyan, Genim Renas, Gökhan Aksay, Gökhan Kaya, Gül Gökbulut, Gülcan Koçer, Gülderen Alaca, Güler Elgin, Güler Önal, Gün Zileli, Günay Mutlucan Pesen, Güngör Sürmeli, Güngör Şenkal, Hakan İdiz, Hakkı Aksak, Haldun Açıksözlü, Halil Poyrazlı, Halil Savda, Hamdullah Sayılır, Hanifi Kılıç, Hanna Beth-Sawoce, Hasan Burgucuoğlu, Hasan Cemal, Hasan Zeydan, Haşim Kırmızı, Haydar Altan, Hazal Mazdar, Hicri İzgören, Hovsep Hayreni, Hülya Tarman, Hüriye Sahin, Hüseyin Habip Taşkın, Hüseyin Karakuş , Hüseyin Uğur, Işıl Toksöz , İbrahim Seven, İbrahim Yurtsever, İlyas Canan, İrfan Palalı, İsmail Cem Özkan, İsmail Fırtına, İsmail Özşahin, İsmail Şen, Kadir Cangızbay, Kadriye Barsamian, Kamil Aksoylu, Kazım Genç, Kazım Kalo Altun, Kazım Koç , Kemal Akkkurt, Kemal Bayram, Kemal Sonbay, Kenan Yılmaz, Lale Dilligil, Leman Çakır, Leyla Önde, Lezgin Güngörmüş, M. Yasin, Mahir Can, Mahmut Cantekin, Mahmut Konuk, Mazlum Karaağaç, MebuseTekay, Mehmet Ali Önen, Mehmet Ali Öter, Mehmet Apaydın, Mehmet Aydoğdu, Mehmet Aydoğdu, Mehmet Emin Gökçe, Mehmet Ergün Işıldar, Mehmet Hanefi Şaştım, Mehmet Murat Mızrak, Mehmet Torgut, Mehmet Uluışık,Melek Nuryüz, Memik Horuz, Menevşe Deprem-Hennen, Meral Saraç Seven, Meryem Ayık, Mesut Gerez, Muhammet Fatih Yavuz, Murat Kuseyri,Murat Paker, Murat Toprak, Mustafa Cabbar Özbay, Mustafa İren, Mustafa Kanat, Mustafa Sevinç, Mustafa Sütlaş, Mustafa Taycur, Mücahit Yeşilkaya, Mükerrem Peyker, Mürsel Doğru, Müslüm Çelik, Müslüm Saraçoğlu, Nadya Uygun, Necati Abay, Necmiye Alpay, Nesim Aslan, Nesrin Korkusuz, Nesrin Nas, Nevin Gözcan, Nidal Hawari, Nihat Baloş, Nihat Nayman, Nur Sürer, Nurhan Çetinkaya, Oktay Etiman, Orhan Ateş, Orhan Çokan, Orhan Duyan, Orhan Melek Karlı, Orhan Oğuz, Orhan Tutuk, Özcan Altundal, Özcan Metin, Özcan Soysal, Özgün Yüce, Pınar Ömeroğlu, Rabia Mine, Raffi A. Hermon, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Reşat Taştan, Rıdvan Dağ, Rıdvan Hatim, Ruhat Demir, Rüstem Ayral, Sabri Yıldız, Sait Çetinoğlu, Sait Eser, Salih Yıldız, Sebahat Kaya, Seda Polat, Sennur Baybuğa, Serdar Koçman, Serhat Alpar, Serhat Bakal, Serhat Salman, Seyfettin Yanık, Sibel Yıldırım, Sinan Canlı, Sinan Koyuncu, Songül Gürbüz, Suzan Samancı, Şanar Yurdatapan, Şengül Kızılırmak, Şeyh Mehmet Kulaksız, Tenzile Kapçak, Teymur Saldıran, Tuncay Ayaz, Tuncer Gezgen, Tülay Karacaörenli, Ubeydullah Er, Uğur Sertaç Tunç, Vahan Altıparmak, Vedat Kaya, Veysel Çelik, Vicdan Tarakçı, Yalçın Erdoğan, Yasin Kaplan, Yavuz Atan, Yavuz Kavuş, Yener Orkunoğlu,Yeşim Keleş, Yılmaz Demir, Yusuf Ceylan, Yusuf Sait Önder, Yusuf Taş, Zeki Kırımcı,Zenan Deli, Zerevan Düz, Zeynep Tozduman, Zeynep Yıldırım, ...