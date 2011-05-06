Ankara, Dünya Mirası Listesi'ne aday

T24 - UNESCO’nun ‘Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ kapsamında, Miras Alanı Listesi için Başkent Ankara aday oluyor. Atılım Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, 20’inci yüzyılda bağımsızlık mücadelesi sonucunda yaratılan Türkiye’nin başkenti Ankara, ‘Cumhuriyet Ankarası’ olarak öneriliyor.





Atılım Üniversitesi, Ankara’nın ‘Dünya Miras Listesi’ne dahil olması için fizibilite çalışmaları yürütüyor. UNESCO’nun 1972 yılında yürürlüğe koyduğu ‘Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ çerçevesinde oluşturulan Dünya Miras Listesi’ne dahil olan ülkeler ve şehirler ‘Dünya Miras Alanı’ olarak kabul ediliyor. Tüm dünyanın bu listeye girmek üzere çeşitli projeler hazırladığı sözleşme kapsamında, Atılım Üniversitesi de Türkiye’nin başkenti Ankara’nın da listeye daihil olması için hazırladığı fizibilite raporunu paylaşmak üzere 4 Mayıs 2011 tarihinde ‘ortak akıl toplantısı’ düzenledi.



Atılım Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Doç. Dr. Asım Balcı’nın katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin’in hazırladığı “Ankara’nın Dünya Miras Alanlığına Önerilmesi Fizibilite Projesi’nin nasıl yürürlüğe konacağı, Ankara’nın hangi varlıkları ile dünya miras alanlığına aday gösterileceği ve sürecin nasıl yürütüleceği konularındaki öngörü ve stratejiler paylaşıldı.



Türkiye’nin 1982 yılında kabul ettiği, ‘Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ kapsamında ‘Dünya Miras Listesi’ne dahil olmak, ülkeler adına gösterilen büyük bir başarı kaynağı olarak ifade ediliyor. Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin de projesinde; dünya miras alanlığı için 20’inci yüzyılda bağımsızlık mücadelesi sonucunda yaratılan Türkiye’nin başkenti Ankara’yı ‘Cumhuriyet Ankarası’ olarak önerdi. Başkent, Anadolu Uygarlıklarının birikimine sahip eski kent ile Avrupa ve Türk Mimarlığının deha ürünü denebilecek düzeyde çağdaş örneklerini bir araya getiren modern başkent planlaması olarak lanse edildi.



Hazırlanan proje Ankara kenti için, dünya miras alanı adaylığı çerçevesinde hangi süreçlerden geçmesi gerektiği konusunda da tüm detayları içeriyor. 4 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşen ortak akıl toplantısının ardından; Cumhuriyet Ankarası için bilimsel kurul, alan yönetimi, adaylık dosyası ve yönetim planı oluşturulacak. Tüm süreçlerin ardında geçici liste başvurularının 2012 Şubat ayında, asıl listeye başvurunun ise 2013 Şubat ayında yapılması plananlan adaylık maratonun, 2014 yılının içinde tamamlanması bekleniyor. Topolantıda ayrıca Atılım Üniversitesi bu sürecin tamamında tüm kadrosu ile desteğini sürdüreceğini, ancak sürece Ankara’daki kent yönetiminin sahip çıkmasının önemli olduğu bildirildi.



Türkiye'den 9 varlık Dünya Miras Listesi'nde

Türkiye tarafından 1982 yılında kabul edilen sözleşme, bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip olmak, kültürel ve doğal mirası dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılmasını kapsıyor. 2010 yılı sonu itibariyle dünya genelinde 151 ülke adına Dünya Miras Listesine kayıtlı 911 kültürel ya da doğal varlık bulunuyor. Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yönlendiriciliği altında yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar Dünya Miras Listesine 9 adet varlığın bu listede yer alması sağlandı. Listede yer alan alanlar; İstanbul’un Tarihi Alanları, Safranbolu Şehri, Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Truva Arkeolojik Kenti, Pamukkale-Hierapolis ve Göreme Milli Parkı-Kapadokya.