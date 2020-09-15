Ankara Dişhekimleri Odası'nda yeni yönetim belli oldu

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Ankara Dişhekimleri Odası 18. Genel Kurul ve Seçimi, 5-6 Eylül 2020 tarihlerinde, açık havada ve tüm salgın önlemleri alınarak, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırlar altına yerleşen sandık kurulları için de güvenli bir çalışma ortamının sağlandığı seçime pandemi koşullarına rağmen katılım yoğundu.

Aday olan iki gruptan Ankara Gelişim Grubu tam liste seçilerek bir kez daha güven tazeledi.

Yeni Yönetim Kurulunda görev dağılımı belirlendi:

Serhat Özsoy (Başkan)

Tuba Ulucanlar (Başkan Vekili)

Gamze Burcu Gül (Genel Sekreter)

Ali Karaağaç (Sayman)

Emre Barış (Üye)

Deniz Gürsoy Ayalp (Üye)

Ercan Sükut (Üye)

Mehmet Tartıcı (Üye)

Ali Cemal Tınaz (Üye)