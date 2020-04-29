Ankara Dişhekimleri Odası: İstanbul'da filyasyon ekibinde çalışan hekimler darp edildi, kınıyoruz!

Ankara Dişhekimleri Odası, Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışan ve Covid-19 ile mücadele nedeniyle Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde filyasyon yapmak üzere görevlendirilen diş hekimleri ve bir şoföre saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Söz konusu saldırı kınandı.

Yapılan açıklamada, "Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, sağlıkta şiddeti sona erdirme konusunda taviz verilmemesi için şiddeti önleyici ve caydırıcı cezaların yanında yetkililerin kararlı ve net tutumunun da önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" denildi.

İleri Haber'den Tugay Candan imzalı habere göre, Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Abdulmutalip Işık ve Fahriye Burku Açıkgöz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon (vaka takibi) Ekipleri’nde görevlendirildi. Filyasyon için Müdürlüğe ait araçla Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Bulvarı’na gelen hekimler, bu sırada başka bir aracın şoförü tarafından saldırıya uğradı.

“Siz kimin sağlık çalışanısınız"

Aracından inen şahsın hekimlerin kullandığı aracın şoförüne, “Geri gitsene, yolu daraltıyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyerek hakaret ettiği belirtilen söz konusu haberde olay şöyle anlatıldı:

Hekimleri taşıyan görevlinin, geriye çıkmasının mümkün olmadığı ve araçta sağlık çalışanlarının olduğunu söylemesine rağmen küfürlere devam eden şahıs, “Siz kimin sağlık çalışanısınız” diyerek aracın aynasına ve görevliye yumruk attı.

Yaşananların ardından hekimlerin polis çağırmasıyla oradan ayrılan şahıs, bir süre sonra geri dönerek yeniden görevliye saldırdı. Bu sırada şahsa müdahele eden Abdulmutalip Işık da şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ardından aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri ise şahsın kaçmasının ardından olay bölgesine geldi.

Olay yerine çağrılan ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Işık’ın yapılan kontroller sonucu burnunun kırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili polis merkezinde ifade veren Işık, saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırganın kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandığı belirtildi.