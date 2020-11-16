Ankara Diş Hekimleri Odası: Koronavirüs meslek hastalığı sayılmalı

Ankara Diş Hekimleri Odası, "Virüs karşısında en yüksek risk altında çalışan meslek grubunda olmamıza rağmen, Covid - 19, hâlâ meslek hastalığı olarak kabul edilmemekte, Covid - 19 yıpranması verilmemektedir. Covid - 19 tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmelidir" çağrısı yaptı.

Ankara Diş Hekimleri Odası, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü öncesinde yazılı açıklama yaptı. Diş hekimlerinin Koronavirüs'le mücadelede etkin rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Kamuda çalışan diş hekimlerinin büyük kısmının, meslek tanımları dışında filyasyon uygulamasında görevlendirilmeleri ve yaşadıkları sorunlar meslektaşlarımızı hızla tükenmişliğe sürüklemektedir. Virüs karşısında en yüksek risk altında çalışan meslek grubunda olmamıza rağmen, Covid - 19, hâlâ meslek hastalığı olarak kabul edilmemekte, Covid - 19 yıpranması verilmemektedir" denildi.

"Covid - 19 tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmelidir" çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Döner sermaye uygulaması ve performans sisteminin yanlışlığı salgın döneminde bir kez daha açıkça görülmüşken, kamuda çalışan meslektaşlarımız için talebimiz ek ödeme değil, insan onuruna yaraşır, emekliliğe yansıyan, güvenceli, eşit ve adil maaş artışıdır. Tüm bu sorunların çözümüne katkı sunmak için, yetkileri Anayasa’nın 135. Maddesi ile belirlenmiş olan kamu kurumu niteliğinde kurulmuş meslek birliklerinin ve odalarının süreçlere dahil edilmesi ve kamusal yetkilerinin korunması zorunluluktur."