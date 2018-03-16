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ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SEÇİMLERE DAİR KANUNU YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIK'A GÖNDERDİ

ANKARA, (DHA) - 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi

16 Mart 2018 00:50

ANKARA, (DHA) - 7102 sayılı \"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yayımlanmak üzere Başbakanlık\'a gönderildi. 
Konuya dair Cumhurbaşkanlığı\'ndan şu açıklama yapıldı: \"7102 sayılı \"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa\'nın 89\'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.\"

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