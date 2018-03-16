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ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE, PROF. DR. MUSTAFA ÇUFALI'YI ATADI

ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Prof

16 Mart 2018 00:54

ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulu\'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mustafa Çufalı\'yı atadı. Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Sayın Cumhurbaşkanımız, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın 130\'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu\'nun 13\'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu\'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mustafa Çufalı\'yı atamışlardır\" denildi.

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