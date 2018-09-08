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Spor

Ankara Demirspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-1

Ankara, (DHA) STAT: TCDD Ankarademirspor HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Uğur Erdoğan (xx), Uğur Önay (xx) ANKARADEMİRSPOR: Burak(x) - İsmail(x), İbrahim(x), Burak Keskin(x), Serkan(x) (Dk

08 Eylül 2018 20:45

Ankara, (DHA)

STAT: TCDD Ankarademirspor
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Uğur Erdoğan (xx), Uğur Önay (xx)
ANKARADEMİRSPOR: Burak(x) - İsmail(x), İbrahim(x), Burak Keskin(x), Serkan(x) (Dk. 61 Enis x), Şamil(xx), Hüseyin(xx) (Dk. 68 Hakan x), Okan(xx), Umut(xx), Berkant (xx), Alican (xx) (Dk. 77 Ozan x)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya(xx) - Emre(xx), İzzet(xx), Özgür(xx), Gökhan(xx), Hüseyin(xx), Samet (xx) (Dk. 89 Mustafa x), Özgür (xx), Emre Şahin (xx) (Dk. 77 Cem x), Göksu (xxx) (Dk. 64 Seyid x), Şaban (x)
GOLLER: Dk. 19 Göksu ( Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Şaban, Özgür, Seyid, Emre (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 2\'nci hafta mücadelesinde Ankara Demirspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a 1-0 mağlup oldu.
konuk takıma galibiyeti getiren golü 19\'uncu dakikada Göksu kaydetti.

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