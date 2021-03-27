Ankara'daki barajlarda son durum ne?

Ankara'da içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda kente 120 gün yetecek su bulunuyor. Son dönemdeki yağışlar, barajlara 10 günlük su bıraktı.



Ankara'daki barajlarda 2 Ocak'ta yapılan ölçümlerde 110 günlük olarak hesaplanan kalan su miktarı, son günlerde düşen yağışlarla küçük oranda arttı. Bu dönemdeki yağışların ardından 24 Mart'ta elde edilen verilere göre su miktarında 10 günlük artış yaşandı.

Kente su sağlayan barajlarda 24 Mart 2019'da yüzde 22,90, 24 Mart 2020'de yüzde 20,40 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bu yıl 24 Mart'ta yüzde 10,29 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19, su tüketimini artırdı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, konutlarda su tüketimini artırdı. Konut tipi su aboneleri 2019 yılında 213 milyon metreküp su tüketirken Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 2020 yılında bu miktar 237 milyon metreküpe yükseldi.

Öte yandan İstanbul'da yağışlı havanın etkisini göstermesiyle birlikte baraj doluluk oranları da artışa geçti. Yağışların ardından İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 70'i geçti.

TIKLAYIN | İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 71'i aştı