T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara dahil 5 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta 22 Kasım günü elektrik kesintisi yaşanacak

19 Kasım 2015 22:43

Ankara'nın yanı sıra Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ın bazı semtlerine, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 22 Kasım Pazar günü elektrik verilemeyecek. 

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte Ankara'nın Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Kazan, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı ve Sincan ilçelerindeki bağlı bazı semtlerde 07.00-17.00 saatlerinde çeşitli aralıklarla elektrik kesintileri uygulanacak. 

Bartın'ın Merkez ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00, Çankırı'nın Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Ilgaz, Korgun ve Orta ilçelerinin bazı semtlerine 09.00-18.00, Karabük'ün Merkez ve Safranbolu ilçelerinin bazı semtlerine 07.00-17.00 ve Kastamonu'nun Araç ilçesinin bazı semtlerine ise 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

Ayrıca, Zonguldak'ın Çaycuma, Ereğli ve Gökçebey ilçelerinin bazı semtlerinde de 07.00-17.00 saatlerinde belirli aralıklarla elektrik kesintisi yapılacak.

ETİKETLER

BartınÇankırıKarabükKastamonuzonguldakankaraelektrikkesinti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24