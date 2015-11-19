Ankara dahil 5 ilde elektrik kesintisi

Ankara'nın yanı sıra Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ın bazı semtlerine, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 22 Kasım Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte Ankara'nın Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Kazan, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı ve Sincan ilçelerindeki bağlı bazı semtlerde 07.00-17.00 saatlerinde çeşitli aralıklarla elektrik kesintileri uygulanacak.

Bartın'ın Merkez ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00, Çankırı'nın Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Ilgaz, Korgun ve Orta ilçelerinin bazı semtlerine 09.00-18.00, Karabük'ün Merkez ve Safranbolu ilçelerinin bazı semtlerine 07.00-17.00 ve Kastamonu'nun Araç ilçesinin bazı semtlerine ise 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

Ayrıca, Zonguldak'ın Çaycuma, Ereğli ve Gökçebey ilçelerinin bazı semtlerinde de 07.00-17.00 saatlerinde belirli aralıklarla elektrik kesintisi yapılacak.