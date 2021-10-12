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Ankara'da yol çalışmasında insan kemikleri bulundu

12 Ekim 2021 16:52

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması için yaptığı kazıda, insana ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda yaptığı yol çalışması kapsamında kemiklere rastlandı.

İş makinesi ile yapılan çalışma durdurularak, polise haber verildi. Gelen polis ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen kemikler ile kafatası bulunan yerin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgede ve çevrede araştırma yaptı. İncelemenin ardından kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. 

 

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