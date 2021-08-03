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Ankara'da yangın tedbirleri: Havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı

03 Ağustos 2021 13:16

Ankara Büyükşehir Belediyesi,  havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı.

Kararı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavaş, "Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız." ifadesini kullandı. 

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