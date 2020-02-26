Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan 251 eşyayı açık artırmayla satışa sunulacağını açıkladı.

Ankara'da metro, otobüs ve teleferikte unutulan eşyalar, Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'nce 21 Mart'ta açık artırmayla satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü'nce belediyenin toplu taşıma araçları arasında yer alan otobüsler, Ankaray, metro ve teleferikte 2018'de unutulan 437 eşyanın 186'sı sahiplerine teslim edilirken, 251'i ise açık artırma usulüyle satılacak. Unutulanlar eşyalar arasında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, POS cihazı, fincan takımı, bisiklet, gözlük, şemsiye, kitap, çanta, çocuk arabası, mangal teli, güneşlik perde ve çeşitli ev eşyaları da yer alıyor.