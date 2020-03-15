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Ankara'da tıbbi maske takan 4 yankesici yakalandı

Zanlılar adliyeye sevk edildi

15 Mart 2020 11:17

Ankara'da, tıbbi maske takan ve vatandaşların telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi. Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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