Ankara'da sokak ve köy düğünlerine kısıtlama kararı

Ankara Valiliği, Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla kentte sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Valiliktan yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun dün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi. 26 Ağustos tarihli toplantı alınan kararı ile sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların da en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasına karar verildiği anımsatılarak, "Gelinen noktada, hastalığın yayılımının kontrol altına alınması ve toplum sağlığını korumak amacıyla, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 02.09.2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığı'nın 02.09.2020 tarihli ve 89780865-153-14210 sayılı genelgesi doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020-69 sayılı kararlarına ek olarak; sokak-köy düğünlerine de müsaade edilmemesine karar verildi" denildi.

Defin saatlerini mezarlıklar daire başkanlığı belirleyecek

Ayrıca, Karşıyaka, İncek, Gölbaşı, Ortaköy gibi cenaze defin ve merasimlerinin yoğun olduğu mezarlıklarda, cenaze namazı ve defin işlemlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın belirleyeceği saatlerde yapılmasına karar verildiği de belirtildi.

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de kaydedildi.

TIKLAYIN - Ankara Valiliği'nden düğün, sünnet ve kına gecelerine kısıtlama kararı











