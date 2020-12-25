Ankara'da ses telleri kesilen köpeklerin sahibine 127 bin 920 lira para cezası

Ankara'da apartman bodrumunda uygunsuz koşullarda beslenen 68 köpeğin sahibi Cangül Ç.'ye ses telleri tahrip edildiği belirlenen 39 köpek için 127 bin 920 TL para cezası uygulandı. Cangül Ç. hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulacak.

TIKLAYIN - Raporlar doğruladı: Ankara'da bodrum katında bulunan köpeklerin ses tellerini kesmişler!