Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması

Ankara'da 27 Nisan 2022 Çarşamba gününden itibaren kent içi ulaşımında 06.00-06.45 saatleri arasında ANKARAKART tam ücreti 6,5 TL’den 4,50 TL’ye düşecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle çalışanların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sabah saatlerinde yeni tarife uygulamasına geçiyor. 27 Nisan 2022 Çarşamba gününden itibaren kent içi ulaşımında 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğü’ne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da indirimli tarife uygulanacak. Bu saatler arasında ANKARAKART tam ücreti 6,5 TL’den 4,50 TL’ye düşecek.

EGO Genel Müdürlüğü uygulamanın başlamasının ardından yolcu yoğunluk oranlarının saatlik dağılımları başta olmak üzere saha denetimi ile sefer raporları hazırlayarak, tespit edilen saat aralıklarına uygun hareket saatleri ve servis sayılarını belirleyecek genel bir servis planlaması da yapacak.(ANKA)