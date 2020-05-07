Ankara'da mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Koronavirüs önlemleri kapsamında 8 Nisan’dan itibaren vatandaş ziyaretine kapattığı mezarlıklar kontrollü olarak yeniden ziyarete açıldı. Mezarlık ziyaretleri için vatandaşların ateşleri ölçülerek, belirli kapılardan içeri alınmaya başlandı. Alınan bu yeni önlemler arefe günü dahil Ramazan Bayramı boyunca da devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle aldığı önlemler bir yandan devam ederken bazı alanlarda ise normalleşme süreci başladı.



Toplum sağlığını gözeterek süreci yakından takip ettiklerini ve önlemleri artırarak mezarlıkları yeniden ziyarete açtıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi:

“Hastalığın etkilediği alanlardan biri olan mezarlıklarda vefat edenler için de yeni kararlar alınması gerekti Koronavirüs vak'alarına yönelik olarak taşıma araçları ve personelimizi belirleyerek, gerekli önlemleri aldık. Türkiye’nin en büyük mezar alanlarından olan Karşıyaka Mezarlığı’na korona virüs definlerinin yapılmasının riskli olduğunu düşünerek, bu definler için Ankara Valiliği ile birlikte Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda ayrı bir yer tahsis ettik. Bu mezarlığımızda ayrı bir morg ünitesi ve gasilhane tahsisi sağladık. Risk nedeniyle de vatandaşlarımızı hiçbir şekilde içeri almadık. Bütün görevlilerimiz tam teçhizatlı şekilde ve önlemlerini alarak görevlerini yapmayı sürdürüyor.”

Mezarlıkların insanların en duygusal olduğu ve en çok ziyaret ettiği alanlar olduğuna dikkat çeken Bozan, “Hem cenaze defin işlemlerinde birinci derece yakınlar hariç ziyaretçi almayarak getirdiğimiz kısıtlama hem de cenazelerin öğle ve ikindi vakti beklenmeden defnedilmesi yönünde aldığımız kararlar riskin azaltılması açısından çok yararlı oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda mezarlıklarımızı ek önlemler alarak ve kontrollü şekilde yeniden ziyarete açıyoruz. Aldığımız karar doğrultusunda, kontrolün kolay sağlanabilmesi amacıyla mezarlık alanlarına giriş ve çıkışlar belirlenen kapılardan yapılacak” dedi.





Önlemler bayramda da sürecek

Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs salgını kapsamında yaklaşan Ramazan Bayramı için de ek önlemler aldı.

Sosyal mesafe kuralı dahil topluluk oluşturmamaya yönelik alınan yeni önlemlerin arife günü ile Ramazan Bayramı boyunca devam edeceğini vurgulayan Bozan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gerekli yerlerle yazışmalarımıza başladık. Bütün önlemlerimizi almış olacağız. Mezarlıkların ziyarete açılmasıyla birlikte alınan önlemler bayram boyunca da sürdürülecek. Mezarlıklara giriş ve çıkış kapıları ayrılacak. Vatandaşlarımız ateşleri ölçülmeden mezarlığa alınmayacak. Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı mutlaka sağlanacak. Ayrıca her bayram olduğu gibi bu yıl da emniyet güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, EGO araçlarımız ve ASKİ ekiplerimiz alanda hazır olacak.”



